"Me gusta avanzar, reinventarme"

"Cuando hablamos de Leonor Marchesi, estamos hablando de una de las mejores voces femeninas que ha dado el rock latino y que marcó una de las más grandes épocas del rock nacional. La vocalista hispano-argentina se labró una exitosa carrera, primero con Santa (Lp Templario) y posteriormente en solitario con discos como Encrucijada, Rosas de Metal, Onliryca y AlterBlu CD, unida a sus proyectos en sus comienzos con Púrpura en Argentina."



La entradilla de arriba es parte de una nota sobre ti en la publicación MetalCry. Leonor, ¿realmente eres consciente de cuánto bien has hecho con tu música, tu voz única, a tanta gente?

No he sido ni soy consciente de ese bien al que te refieres... pero muchos me dicen que se identificaron con el alma con ciertas canciones... emocionándose mucho. Supongo que tal vez los momentos de la vida que vivimos... hayan concidido con esas escuchas en determinados momentos... Vemos que el poder de la musica es infinito, atemporal y subjetivo... Me siento dichosa de haber sido participe sin saberlo de aquellos instantes... en las historias de muchos...



Es asomarse a tus páginas en red y verte en fotos con los más grandes -tanto como tú- en escenarios o en fotos ocasionales. Por ejemplo, hace poco te vi posando para foto con Óscar de Lujuria. Dioses entre Diosas, ¿qué se siente?

Conozco a Oscar desde hace tiempo. Es una grandiosa persona, inquieta, proponiendo ideas, concretándolas. Ayuda al movimiento rock español desinteresadamente. Esto hoy en día es de agradecer. Es musico, cantante y poeta... Un personaje respetado y querido. Con mucha fuerza. Y posee un gran poder de convocatoria, junto a Lujuria.



Los Barón Rojo, los trataste. ¿Cómo son a tramo corto? Una vez vi un documental en que un periodista confesaba que para una entrevista que iba a hacerles esperaba que entrasen unos enfant terribles, casi unos salvajes, pero lo que se encontró fue con unos educadísimos caballeros...

¡Asi es! Son muy caballeros, simpáticos y súper talentosos, como todos sabemos.. Compartí con ellos algunas giras cuando estaba con Santa. Y los vi en escena muchas veces. Un grupo increíble!! ¡¡Afortunadamente han regresado Los Barones!!



Eres de las artistas tempranas, que comienzan pronto a saber qué quieren ser y lo hacen. ¿En Púrpura qué edad tenías? ¿Cómo fue esa etapa?

Comencé a cantar a los 16 años en Pubs, acompañada de mis padres y amigos del instituto. Cantaba mis canciones. La voz comenzo a correr. Posteriormente, pocos años después, formé Purpura band a mediados de los 80. Todos muy jovenes. Chicas y chicos de barrio. Purpura fue la primer banda Hard Liric de Argentina con chica al frente. Pronto llegamos a los festivales mas importantes. Fuimos Grupo Revelacion del Barock Festival y giramos por el país... ¡Actuábamos todos los fines de semana!, ¡de jueves a domingo, durante dos años! Nos apoyaron radios, TV y prensa... y tuvimos el primer club de fans de Argentina. Fue una importante etapa en mi carrera... y aprendí mucho de la gente y la música. Poco tiempo después a finales del año 86 me encontré en Madrid. Ensayando con Santa para grabar "Templario" vinilo.



Que fue un milagro musical, el "Templario" vinilo; rompisteis todo lo esperado en el metal español. Fue un antes y un después. Ese álbum, en que tú eres volalista, me enamoró por completo y llenó mi adolescencia con su belleza y épica, me ayudó a resistir en mi juventud confusa y hastiada de un mundo en el que no encajaba. Me acompañaste con tus canciones en el camino...

Me alegra haber podido acompañarte en ese camino, Ángel, gracias por tu comentario.. El "Templario", del grupo Santa, fue muy épico para la época. Precursor..., tal vez ese enfoque épico con aires nuevos élficos fueron el gran detalle musical que nos acercó... La música tiene un gran poder.



En AlterBlu estás teniendo varios conciertos. En dicho proyecto en solitario te has rodeado, como siempre, de enormes músicos como Mariano Lopez a la batería, Manuel Maestre a la guitarra y Julio Gutiérrez al bajo. Hablemos del tema homónimo del disco, es fresco, se nota que sigues experimentando, incluso con tu voz; en el tema "Alterblu" torna cercana tu voz a la del Templario, pero no. Aquí es más oscura, queda, estremecida internamente como desde otro ámbito más místico, más poética en tanto a lo intimista y al poema cantado. Un tema, "Alterblu", sin duda, muy interesante y bello, maravilloso. Respecto a la música, gran calidad y novedad.

Alterblu es mas oscuro, un ep mas cercano como bien dices, Ángel. Un aire altertativo y deseos de experimentar con la musica rock lo motivó. Un desafío tambien... pero la vanguardia en mi color... me gusta avanzar, reinventarme.



La banda y yo tenemos por delante una nueva puerta que se abrirá. No solo en España sino tal vez mas allá... de las fronteras geográficas..



Actuamente estamos repasando mi trayectoria con temas de Templario, Encrucijada, Onliryca... mis anteriores discos... y lo nuevo de Alterblu Ep.



Doy un bandazo y me alejo: ¿cómo fue tu infancia, cómo la recuerdas?

Mi infancia se marcó con la musica. Mi familia era muy musical. Escuchábamos discos todo el tiempo. Aprendi a cantar creo intentando aproximarme a los sonidos... de voces... dispares... lírica, blues, tango, jazz, rock nacional, desde niña jugaba con eso...



Mi infancia rodeada de amor y mucha creatividad fue feliz... en mi hogar... En los colegios no tanto... me consideraban algo diferente. Pero esto me fortaleció y ¡así pude con mucho temor subirme a un escenario en plena adolescencia!



¿Ha habido perros y gatos en tu casa?

En esa época de mi infancia siempre tuvimos animalitos, pájaros, perros, tortugas, peces, jaja, pero eso podía ser porque mi casa era inmensa. Y los animalitos eran tambien nuestra familia... los adorabamos...



Amo a los animales. Ellos, los domésticos, nos enseñan nuevos mecanismos de comunicación sorprendente... Los animales salvajes también en sus momentos tranquilos... pero siempre en su hábitat natural...



Sí, en mi casa infantil también habían peces y tortugas. Pero en peceras y palanganas. Luego yo no sabía cuál era su verdadero final. Entiendo que en la casa grande de que hablas tales animales estaban en espacios amplios...

Por supuesto, nada de encierros. Como te comentaba, mi casa era enorme... y todo era así un espacio de amplia libertad... Con grandes árboles frutales y jardines...



¿Qué novelistas y poetas lees más, te inspiran?

Estoy leyendo a Baudman, filósofo que me inspiró a crear un tema del Nuevo disco... su titulo es "Sociedad Líquida"..., una cancion mas acústica..



Tambien leo a los grandes: Borges, Benedetti, Lorca, Machado. Charless Bukowski... esos poetas llamados malditos...



Alterblu tiene abierto gran horizonte. En tanto a ti como artista, ¿qué otras cosas haces -estoy seguro que muchas-?

Lo que hago ademas de todo es ser profesora de canto... Tengo un grupo numeroso de alumnas y alumnos de varias edades y estilos. ¡Este trabajo tambien me apasiona! Aprendo de ellos y me conmueven sus logros.



¿Qué le dirías a aquellas y aquellos músicos que se desesperan al ver que en la tele - máximo espacio que antes daba lugar a todo tipo de grupos y estilos- ahora sólo aparecen cantantes con bases musicales anodinas con ritmos tarareables; verdaderos artistas que ven todas las puertas cerradas y desesperan y piensan que quizá nunca llegarán?

Actualmente la musica rock esta muy alejada de los medios de TV masiva... Ahí se escucha mas de lo mismo... sin riesgos..



Creo que esto cambiaría si las multinacionales y las políticas estáticas no existieran... Creo que la libertad auténtica se logra con la educación y no con la manipulación..



¡Afortunadamente aún hay propuestas muy creativas dentro del rock! Intentar estar despiertos en el arte que nos rodea. La vida es eso. Descubrimientos.



Si te encontrases con una maga que te dijera: "Pídeme un deseo al que ni todo el dinero del mundo pueda comprar, te puedo traer incluso a alguien a quien dejaste atrás y significó mucho para ti, lo que sea, pero has de contestar rápido" ¿Qué dirías?

A mi padre, que se marcho muy pronto a ese otro enigmatico mundo paralelo...



Y ¿qué le dirías?

Que su deseo... en parte se cumplió.