Un golazo de Aduriz abre LaLiga

El delantero español Aritz Aduriz se apropió este viernes del estreno de LaLiga Santander 2019/2020 con un golazo en el minuto 89 para dar la victoria al Athletic Club sobre el FC Barcelona (1-0), cuando apenas llevaba unos segundos sobre el césped de San Mamés.

Aduriz, que hace unos días anunció que afronta su despedida del fútbol esta temporada, entró a La Catedral con una sonora ovación que tuvo la réplica casi inmediata un minuto después. El ariete de 38 años enganchó en el aire de media chilena un centro desde la banda derecha para batir a Ter Stegen y someter al vigente campeón.

El Barça, que en dos temporadas con Ernesto Valverde ha perdido cuatro partidos, inició la tercera con derrota, como por última vez en una liga hiciera el equipo de Pep Guardiola en 2008. El cuadro visitante terminó mejor el partido, pero sin mucho ritmo, con llegadas aisladas que no merecieron o no encontraron el gol.

Los de Gaizka Garitano dominaron la primera parte desde su presión y ansia como locales, pero tampoco generaron ocasiones claras. Mientras, con un juego desordenado, con la sorpresa de Frenkie de Jong, Sergi Roberto y Aleñá en el centro del campo, el Barça tuvo los postes de Luis Suárez y un Rafinha que tuvo que sustituir al '9' por lesión poco antes del descanso.

El ambientazo de San Mamés acompañó a los suyos y Williams agitó más aún esas voces con dos buenos disparos contra Ter Stegen. El desgaste de los vascos, con un gran Unai López y ausencias importantes por lesión, terminó pasando factura en el segundo tiempo. En el Barça nada funcionaba, echando ya de menos a Leo Messi.

Sin el capitán por lesión, ni Dembélé, Griezmann o Suárez funcionaron, mientras que ese centro del campo novedoso pasaba desapercibido. Rafinha fue quien ofreció algo distinto al cuadro culé, aunque a costa de perder al '9'. En el segundo tiempo, ese rol lo tuvo que asumir a disgusto un Griezmann que desapareció. También lo hizo por cambio Aleñá, para dejar su sitio a Rakitic.

Con el croata de medio centro, De Jong asomó algo más, aunque su calidad necesita de un ritmo para lucir que no tenía el partido. La gasolina fue lo que decantaba la balanza en favor del Barça. Rakitic disparó alto, Rafinha la tuvo también y Griezmann de cabeza. El factor Aduriz salvó un estreno insípido de LaLiga para convertirlo en una noche de semana grande en Bilbao.

El fútbol dedicó la primera sonrisa al 'león' que se despide tras dos décadas dedicadas al balón. Un gol acrobático para abrir LaLiga y dejar los tres puntos en San Mamés ante el defensor del título. Valverde, que luce con gran orgullo la bandera de la fiabilidad, comienza su tercera liga ya a remolque con el primer traspié.

