"No somos dueños de esta tierra"

Silvia Gers ha sido guitarrista junto a legendarios músicos del rock argentino: Edelmiro Molinari (Color Humano), Alejandro Medina (ex Manal), Yabor. Formó parte de la primer banda de heavy metal de mujeres de la Argentina: "Las Brujas".

Ha compartido escenario con artistas como León Gieco, Ara Tockatlian (Arco Iris), Juan Falú, Vox Dei, Los Violadores, Letal, El Reloj, La Renga....

Cuenta con los trabajos en solitario "Ángel de Sueños", "Sin trato" y "Aires de libertad". Desde el 2017 Gers es endorsement de D'Addario. En 2019 firma contrato con Universal Music Publishing Group.

Silvia, en primer lugar, todo un honor y te reitero las gracias por permitirme esta entrevista. Estar ante alguien tan especial y con tanta historia en la música, resulta muy emotivo... ¿Si te cuento que tengo el CD de la primera banda de heavy metal de Argentina, "Las Brujas", de la que tú eras componente? Que lo he escuchado en el coche cuando se llevaban los CDs, ahora escucho tus canciones y las de la etapa de Las Brujas en otros formatos, claro... Y tus canciones de ahora en solitario, que me parecen de lo mejor de la creación formato cantautor actual... Bueno, primero gracias por tus cálidas palabras para conmigo. Respecto a que tienes el material de Las Brujas, uff, eso sí que es sorpresa, porque ya no quedan réplicas de ese disco. Ten en cuenta que salió en su momento editado en cassette y luego han hecho copias los fans de ese material en cd. Pero me pone muy feliz que te hayas acercado a mi música en toda su amplitud.

Háblanos del álbum "Ángel de Sueños". Ángel de sueños fue lo primero que grabé luego de mi paso por Las Brujas. Es un disco con mucha carga de hard rock en su sonido, aunque ya se asomaba toda mi locura ecléctica en cuanto a que hay blues, baladas, flamenco, bossa, incluso la versión de La Bamba rockera. Una mezcla de todo bah! Ese material lo grabe en un estudio pequeño llamado Del Ángel, casualmente.

"Sin trato", este maravilloso y necesario trabajo discográfico tuyo, que cuenta con la colaboración especial de Teresa Parodi... Sin Trato lo compuse enteramente en España, mientras vivía entre Tenerife y Madrid. Todas las canciones fueron escritas allí. Es un disco con mucha carga social en cuanto a las letras, hablo de la violencia hacia las mujeres y niñas, de los cartoneros/as (trabajo que surge en plena crisis económica del 2001), de los pueblos latinoamericanos y su lucha por ser libres, aunque también hay canciones de amor, de nostalgia, en fin… Es en 2007 que decido entrar a grabar, ahí surge la idea de llamar a Teresa Parodi, una cantautora muy reconocida en el país, cuyas letras son maravillosas y que también están muy comprometidas en lo social, para que cante conmigo el chamame “Guardianes de la Ciudad”. Ella accedió inmediatamente, una calidad de persona única.

De "Aires de libertad", me llama la atención mucho la canción "Y todo gira". En ella logras generar una ensoñación, elevas al oyente a un vuelo, de una forma más allá de lo artístico (de donde parte la experiencia), sino ya netamente natural... Es una canción que amo cantar, cuya historia es puramente de amor. Quería que ese tema tuviera un sonido cálido, más cercano a las cuerdas naturales de la guitarra, sin tanto efecto, ni distorsiones, que pudieras sentir que te canto cerquita casi al oído, y creo que se logró.

Tu canción, completamente musical, "El españolito", es tremendamente bella. ¿Cuál es su historia, su fuente de inspiración? Ese tema lo compuse hace años ya, antes de entrar a grabarlo incluso. Siempre amé la música flamenca, y en especial a Paco de Lucía, Vicente Amigo, Tomatito, Camarón de la Isla, y esa influencia inconscientemente caló en mi, y un día me encontré componiendo un tema con esos aires.

Del 2002 al 2004 realizaste una extensa gira por España. Síi, allá por el 2002 decidí irme a probar suerte con mi música en España. Cargué mis guitarras, 600 dólares y me fui a la aventura. Fue una experiencia hermosa, porque pude reencontrarme con la tierra de mis padres (son canarios) y conocer parte de la familia de mi papá en Tenerife. Pero al margen de todo eso, me di cuenta que realmente la música es universal, si una canción está creada desde el corazón y con honestidad, la gente lo percibe, y te respeta como artista. Me enamoré de Madrid, es como dice el tango mí otro “Buenos Aires querido”. Ciertamente gané amigos/as y un público que se ha hecho fiel ya que este año, a finales de enero volví hacer una gira por Madrid, Tenerife y Gran Canaría con muy buena respuesta del público y replicación de los medios de prensa.

Por tu actividad comprometida con el género participaste en varios Encuentros Nacionales De Mujeres, realizaste conciertos con mujeres privadas de libertad en la cárcel de Los Hornos -La Plata- y para Las Madres de Plaza de Mayo. Si, las cuestiones de género son fundamentales para mí. Los Encuentros Nacionales han sido bastiones en la lucha en Argentina por hacer escuchar nuestras voces, espacios de mucha sororidad, de hermandad. Se hacen en distintas provincias que elegimos por votación entre las más de 35.000 mujeres que vamos a estos encuentros. Las veces que canté allí es una energía que no se puede explicar con palabras, es muy fuerte. Respecto a las mujeres privadas de la libertad, ya están cumpliendo una condena, separadas de sus hijos, con un sistema penal y judicial que no es el mejor, y entonces ¿por qué no llevarles un poco de amor a través de la música? Que en esa media hora, puedan disfrutar de un show con alguien que va a cantarles y no a juzgarlas.

Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo son un ícono de grandeza y lucha, y es para mí un honor enorme poder participar en conciertos donde ellas estén.

Tu lucha también está a favor de los Pueblos Originarios. En 2007 formaste Wipala (Agrupación Cultural y Social), para dar a conocer la problemática que viven los pueblos originarios y mostrar todo el bagaje cultural de los mismos. Esa ha sido y sigue siendo una gran deuda de muchos países para con las comunidades originarias. Aún siguen detrás de “legalizar el derecho a sus tierras”, parece mentira. Las plantaciones de soja a mansalva arrasando miles de hectáreas de monte, eliminando sus cultivos tradicionales y esto ha provocado que cientos de familias deban desplazarse en busca de nuevas tierras para seguir viviendo. En relación a lo cultural es tan pero tan rico, que ni te imaginas. Los pueblos indígenas tienen una cosmovisión en la que el hombre es un ser más entre otros de la naturaleza, no son dueños de la tierra sino parte de ella, no la quieren para explotarla sino para convivir con ella. La música, las danzas, las artesanías, todo tiene su significado, y yo hice una licenciatura en culturas tradicionales donde me metí de lleno por respeto a ellos, para aprender y enriquecerme como ser humano,

¿Cómo fue tu experiencia en tu participación como expositora en la mesa del Foro de Movimientos Sociales en el XIII Congreso Latinoamericano de Folklore del Mercosur y XVII Jornadas Nacionales de Folklore realizado en el IUNA durante el 2007? A raíz de todo lo que te conté antes, unos profesores míos de la universidad me invitan a formar parte de la mesa, y ahí pude explayarme acerca del trabajo que veníamos haciendo con la agrupación Wipala, ya que teníamos contacto con la comunidad wichi del Impenetrable (en la provincia de Chaco), con la comunidad aymara y mapuche.

NOTA: La agenda de Silvia para septiembre ya tiene muchos eventos en Argentina. Es previsible que planee un viaje a España pronto si los eventos que se susciten son los adecuados. Esta es la lucha de una mujer que habla desde lo más hondo de nuestra cultura y que sabe que la tierra que pisen sus pies descalzos en cualquier lugar, es la misma tierra, iguales humanos, iguales animales deseosos todos y todas de ser ellas y ellos mismos, en paz...