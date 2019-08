Saber bien lo que hacemos Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 16 de agosto de 2019, 23:39 h (CET) Saber bien lo que hacemos Sabes muy bien ahora, Gregoríh Elixeit,

lo que puedo llegar a sentir en mi

interior de manzanita madura de tres euros.



¿Sabes qué siento mi Gregorio?,

no, es imposible que lo sepas.

Tu orgulloso corazón de hombre

no te lo permite ni te lo comunica.

Tu alma no siente inquietud

como puedo hacerlo yo.

Pobre de mí,

que siempre me enamoré

de lo prohibido, cerca de un río.

Queriendo buscar fácilmente

un buen camino lleno de misericordia,

pise la grama húmeda

y ella poco a poco

se secó.



Y fue para mi bien...



¿Sabes qué? …

sólo hay amor

entre seres de buen corazón

y cuando son sinceros,

y quieren llegar

juntos a viejos en la misma casita,

aunque desaparezca la belleza

y llegue el dolor.

Lo demás es “amor irreal”

y para un momento,

o por dinero.



Por ello,

viendo las horas pasar

en ese viejo reloj de mi sala

quiero olvidarte para siempre,

cuando sé que aún siento

que no viví todo lo que quería

vivir estando a tu lado en todas partes…

Pero ese algo intenso y puro,

jamás, óyeme bien, será,

nuestro cariño jamás fructificará,

nunca se unirán nuestros cuerpos

ni verán un amanecer juntos.

Y que decir de nuestras almas…

tan distintas, indiscretas

y anticuadas.

Imposible.



Viendo las horas pasar

quiero olvidar lo que sentí por ti

y que tanto daño me produce,

pues en mi futuro

otros árboles frutales debo sembrar.



Viendo el agua de los ríos

que van a dar al amplio mar,

recuerdo una y otra vez,

"agua que no has de beber…

déjala correr".

Contemplando el mar inmenso

me quedo en calma, como distante.

Siento que una ola me abraza

y me lleva agua adentro

y grito fuerte:

Uyuyayyy “Libertad”.



Quiero salir de esta cárcel

en la que me metí contigo

pues tú no eres ni siquiera un amigo.



Quiero correr como un tigre

en el bosque de Acuericielle

y ver algo más

que el tiempo se me va sin querer,

y que aún, triste y amargamente

en mi pobre corazón estás presente…

no sé si por miedo

o por pena penita pena.

Bueno, todo va a pasar,

mejores tiempos vendrán.



Las nubes oscuras del cielo

se van a ocultar tras el monte

Goaivypure.



Bueno,

pronto nos sentiremos mejor,

pronto seré alcaldesa

de la selva Rimbanciwirt Vhurout

y me adentraré en el bosque Guawarín,

muy lejos de todo lo vivido

y prometo…

no regresar jamás.



Para mis amigas de paseos Raquel y Fina.

