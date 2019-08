El técnico del Real Madrid, Zinédine Zidane, dejó claro que no piensa "contar nada" sobre los planes del cuadro blanco en las tres semanas que quedan de mercado, al tiempo que vio a sus jugadores "preparados" para empezar LaLiga Santander.



"Lo importante es lo que hicimos hasta ahora. La pretemporada ya está acabada, nosotros la semana que viene empezamos nuestra liga y ya estamos preparados. Es lo que queremos todos, empezar la liga, estamos para hacer partidos importantes, meternos en dinámica de la liga", dijo en rueda de prensa en Roma.



El conjunto blanco empató (2-2), perdió en los penaltis, el último partido de pretemporada antes de empezar la liga el sábado con la visita al RC Celta. "Jugamos con tres defensas y dos carrileros que juegan alto. Hemos cambiado en la segunda parte, pero en la primera parte del otro día lo hicimos muy bien. Siempre he dicho que vamos a cambiar de dibujo. Puede haber uno, dos... Tenemos a muchos jugadores y podemos hacer muchas cosas", afirmó.



Zidane fue preguntado por la posible llegada de Neymar o Pogba y respondió con lo que tiene. "Estamos aquí con lo que tenemos, con el equipo que tenemos, y pensamos solo en la próxima semana, el sábado empezamos nuestra liga. Puede pasar cualquier cosa porque faltan tres semanas, no voy a contar nada, pero la realidad es que tenemos esta plantilla y punto y final", dijo.



En ese sentido aunque por el camino contrario, el técnico galo dijo que Bale, que jugó este domingo en Roma, y James, que no ha entrado en las últimas convocatorias, "son jugadores del Real Madrid" y por tanto cuenta con ellos.