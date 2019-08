Joao Félix se luce en el broche triunfador del Atleti contra la Juventus Los de Diego Pablo Simeone firmaron la sexta y última victoria de su puesta Redacción Siglo XXI

domingo, 11 de agosto de 2019, 09:30 h (CET)

El Atlético de Madrid superó (2-1) este sábado a la Juventus en el último amistoso de la pretemporada celebrado en el Friends Arena de la ciudad sueca de Solna, donde culminó su pleno de victorias el cuadro rojiblanco, pleno también en buenas sensaciones y con un Joao Félix que volvió a lucir con dos golazos.

Los de Diego Pablo Simeone firmaron la sexta y última victoria de su puesta a punto antes del estreno oficial de la temporada, el próximo fin de semana contra el Getafe en la primera jornada de LaLiga Santander. Lo mejor del calendario de verano se lo dejaron para el final con el campeón italiano y lo mismo hizo Félix.

El fichaje estrella y millonario del Atleti dio un paso más en su gran adaptación, con otra actuación destacada llena de calidad y desparpajo ante uno de los mejores equipos de Europa. El portugués sumó otros dos goles, ambos rematando en el aire después de romper a la zaga italiana en el desmarque. La 'Juve' correspondió al cartel y bien pudo empatar o ganar.

Mientras el amistoso fue serio, el intercambio fue intenso y abierto. Cuando llegó la hora de encuentro, el carrusel de cambios cortó ese ritmo, bajando las ocasiones sobre todo madrileñas. Los de Maurizio Sarri firmaron un pequeño asedio en el tramo final que puso a prueba la capacidad de sufrimiento de un Atleti que termina las pruebas con los deberes hechos y la mejor nota. No fue el trepidante choque del pasado curso en octavos de final de la 'Champions', pero sí tuvo buenas dosis de dos candidatos a todo, ráfagas ofensivas que dejaron goles y buenas ocasiones. Las primeras fueron de la 'Juve', pero Oblak se hizo grande ante Chiellini y Cristiano Ronaldo no tuvo el día afinado. Los del 'Cholo' se sacudieron la presión rival y pasaron al ataque.

Lo primero fue un aviso de Koke que sacó bajo palos Alex Sandro y lo segundo el primer gol de Joao Félix, rompiendo hacia dentro en su desmarque para rematar un centro de Trippier. La tromba rojiblanca dejó también una contra que no llegó a culminar Morata. La réplica italiana pilló algo atrás al Atleti, con el empate de Khedira a la media hora en un balón muerto en el balcón del área.

Sin embargo, en un centro largo y preciso de Lemar, Félix volvió a volar en un remate a bote pronto que coló en la red (2-1). El joven portugués se encargó de bajar los humos a toda una Juventus para seguir justificando el desembolso atlético por una promesa que llega al inicio liguero en su salsa. Los de Maurizio Sarri volvieron tras el descanso con un poste del incansable Douglas Costa.

La 'Juve' ganaba posiciones ya cuando el 'Cholo' cambió el equipo de arriba a abajo, con el debut de Thomas. Diego Costa, que las tuvo con Demiral y fue sustituido en el 90', y Vitolo apenas asomaron por la meta de un Gianluigi Buffon de vuelta con los de Turín. Un disparo del canterano Riquelme fue lo más destacado. Los italianos, con Bernardeschi y Dybala, insistieron y mucho, pero el Atleti supo cerrar con otro triunfo la International Champions Cup.

