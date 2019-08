El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, volvió a evitar los rumores sobre Neymar y dijo estar "contento con los jugadores" que tiene, al tiempo que valoró el posible futuro de Rakitic y la probable salida como cedido de Riqui Puig, en la previa al último amistoso de pretemporada en el Michigan Stadium.

"Estoy contento con los jugadores que tengo, son todos buenísimos", dijo desde el estadio en Estados Unidos donde se medirán este sábado contra el Nápoles, al ser preguntado por el posible fichaje de Neymar.

Valverde insistió en la tradicional respuesta de hablar de lo que está en su mano, sin saber "qué va a ocurrir". En cambio, sí respondió al ser preguntado por el papel del croata, o incluso por la posible salida de Rakitic.

"Ha sido un jugador muy importante para nosotros y suponemos que este año lo volverá a ser pero obviamente no puedo garantizar que juegue lo mismo que la temporada pasada", afirmó.

El técnico azulgrana reconoció que contra los italianos este sábado se podría ver un once muy parecido al que inicie LaLiga la próxima semana ante el Athletic Club. "Es una posibilidad que el de este sábado sea el mismo once que el de Bilbao. Pero tal vez no, veremos", apuntó.

"El club y él deben valorar una posible cesión. Es cierto que ahora mismo tenemos a muchos jugadores en el centro del campo", añadió sobre Riqui Puig, uno de los canteranos que llama al primer equipo pero que parece tampoco lo logrará este año. "Todos estos partidos jugados contra equipos fuertes nos vienen bien y hace que los partidos parezcan menos amistosos", finalizó.