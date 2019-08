La primera pregunta. ¿Hacemos la entrevista en la orilla de un mar, en mitad de una plaza concurrida de la ciudad o, interrumpiendo el discurso de los políticos, en el Parlamento?

-Guayre Rock n Rol (bajista): Mejor a la Orilla del mar. Es el lugar más sexy que existe por naturaleza. Nuestra banda y estilo emite sensualidad. La plaza concurrida la dejamos para los conciertos y el discurso político NO es digno de su presencia. Representan la fealdad humana. Por tanto NO es compatible.

-Tomás G. Ahola (Guitarra rítmico): En un bar con el suelo forrado de cáscaras de pipa donde las birras cuestan veinte duros (echo de menos «el berberecho» del que hablaba Siniestro Total).

-S.H. Valenti (Batería): Sí, por mí parte también mejor en la playa; estamos más en casa, y acostumbrados ya que tenemos una vida de isleños.

Dijeron que el rock moriría, de ello se rieron Barón Rojo. Dijeron del glam rock lo mismo, y aquí estáis vosotros, dignificando ese estilo.

-Josh tiger (Vocalista): ¡Para Panthyger el rock no ha muerto, está más vivo que una llama ardiente! ¿Para ti ha muerto? ¡El rock nunca morirá, porque necesitamos de él y él nos necesita a nosotros! Somos como hermanos de una misma sangre y lo necesitamos porque el rock & roll es pasión y rebeldía y el mundo necesita algo de eso! Y sobre el glam rock es una vertiente del rock & roll pero con más glamour que aún en estos tiempos este estilo un estilo de vida también sigue vivo.

- S.H.Valenti: el R'N'R/METAL no vive ni muere; no es una moda, es una sensación, un modo de vivir. Lo llevas dentro y lo tienes o no lo tienes.

-Tomás G. Ahola: Llevo tatuada en el hombro, junto a una imagen del gran Cthulhu, una frase de H.P. Lovecraft que reza así: «Que lo que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones extraños incluso puede morir la muerte». Y bien, independientemente del subestilo que te guste o en el que te quieras encasillar (yo no soy mucho de etiquetas ni de encasillamientos, que conste), el rock es como ese dios primigenio del que hablaba el colega de Providence. Puede dominar el mundo entero y comerse nuestras almas o puede yacer dormido bajo las aguas del Pacífico. Lo importante es que está ahí y, pase lo que pase, pese a quien le pese, siempre tendrá a su pequeño grupo de cultistas que lo adoran las noches de concierto y de farra hasta las mil. En resumen: sobrevivirá a todos nosotros.

¿Cuáles son vuestras raíces musicales? Si tuvierais que nombrar tres grupos de metal, con los que Panthyger se siente absolutamente identificado, ¿cuáles serían?

-Josh Tiger: Bien, cuando empezamos lo teníamos claro, glam rock o Hard rock Sleazy, y la verdad, si nos mantenemos juntos hasta la fecha, es porque nuestros pensamientos van en una misma dirección!!! Motley Crue ha sido nuestra inspiración más acertada, luego ese lado sucio de las guitarras van en la línea de L.A.Guns y ese toque oscuro que hay en algunos temas rozan a Wasp o Ratt.

-Guayre Rock n Rol: Principalmente todo lo relacionado con la década de los 80,s. Sí, también incluyo el pop de la época porque no distaba mucho del Glam Metal contemporáneo en cuanto a melodías, arreglos y talento compositivo. Pero ya que la pregunta exige nombrar tres bandas que se relacionen con Panthyger: Sin duda nombro a Poison, Mötley Crüe y Steel Panther (mi mayor inspiración).

-Alex Almenara (Guitarra solista): Bueno, yo en mi caso varío mucho (risas). Desde el rock de los 60’ y 70’ como Thin Lizzy, Rory Gallagher y el gran Hendrix hasta un metal más duro a lo Pantera y Slayer. También escucho jazz, música celta, reggae y otros estilos; no se podrían entender mis influencias sin mencionar por ejemplo a Miles Davis y Chick Corea. Digamos que no me gusta escuchar siempre lo mismo y me gusta empaparme de buena música. Aunque reconozco que de todo esto, me decanto más por el heavy metal clásico de los ’80 y el power metal: Iron Maiden, Rata Blanca, Helloween, Magö de Oz, Saratoga…

-Tomás G. Ahola: Yo tuve la suerte de criarme en Galicia en un tiempo en que la TVG emitía un programa maravilloso llamado Xabarín Club en que, además de emitir dibujos, daban espacio a grupos de rock del momento (hablamos de entre finales de los 80 y principios de los 90), así que tengo un poso interesante de punk y rock bravú. Fuera de eso, siempre me ha gustado todo el rock y el metal, desde mi primera cinta de Manowar con 10 añitos hasta el último disco de Toto. Me siento cómodo escuchando y tocando glam-metal y hard-rock, ¿qué se le va a hacer? Algún defecto tenía que tener, aparte de ser un puto engendro amante de la cerveza y de la farra.

-S.H.Valenti: costó bastante encontrar gente con la suficiente locura y ganas de hacer una banda con temas propios en ese estilo y tal y como respondieron los otros es perfecto. Metal y hardrock de los 80/90 no se escapa... ¡Si de verdad que somos un poco más duros que la idea de Glamrock que tiene la gente por eso yo pongo también un ALICE COOPER como inspiración en el show y la música es lo indiscutible del tío del GLAM METAL!

Sois un grupo bastante joven en funciones, Panthyger levantó sus guitarras en 2017. Supongo que los componentes del grupo provenis de otros, o quizá no. Cuéntame algo de esto.

-Josh Tiger: ¡Bueno, que puedo decir de mí como músico, aunque de momento no me considero un músico! El tiempo que viví en Madrid lo intenté con algunas bandas en los locales de ensayo, pero nunca llegamos a nada, simplemente estilos que no iban conmigo.

-Guayre Rock n´Rol: Vengo de decenas de proyectos fracasados a diferentes niveles. Con algunos llegué a dar unos cuantos conciertos y otros ni siquiera llegamos a salir del local de ensayo (y a veces ni llegamos a pisarlo). Anteriormente eran proyectos de Heavy Metal, thrash e incluso pop… pero siempre quise una banda de Glam Metal y lo mantenía oculto por vergüenza. Pero fue conocer a Steel Panther y salir del armario (musicalmente hablando, claro).

-Alex Almenara: Estuve en algunas bandas del norte de Tenerife, primero de guitarra solista en alguna que otra banda de pop rock y luego combiné el canto y la guitarra en otra banda de rock clásico e incluso estuve en un grupo de folklore canario, añadiendo como tercer instrumento el laúd. Después me fui al sur de la isla donde seguí con otras formaciones, entre las cuales a dúo y en solitario he estado tocando versiones para los extranjeros en los hoteles.

-Tomás G. Ahola: Vale, voy a confesar una cosa: no soy guitarrista, sino propietario de varias guitarras. Como músico, soy gaiteiro y flautista. Me crié musicalmente en la movida folk gallega de los 90, aunque más tarde, deshinchada la burbuja de Carlos Núñez, Hevia y compañía, pasé por varias formaciones de hard rock, metal y demás. En esta etapa tengo que mencionar Ixion, grupo compostelano que pasó por varias fases y distintas formaciones, pero en el que pasé mis grandes años antes de cortarme el pelo.

S.H. Valenti: En Italia estuve muchos años en mucha banda de R'N'R/METAL, pero fue con “Dust in Eyes”. Llegamos a ser teloneros de bandas de Sleaze R'N'R/METAL como Hardcore Superstar, L.A. Guns y los canadienses Cristal Pistols.

Jimi Hemdrix se sentía agobiado muchas veces porque se lamentaba de no saber ni gota de solfeo. Fue autodidacta como Camarón de la Isla. Para el genio nada importa, siempre cristaliza. No obstante, este tiempo cada vez pone más difícil al arte y sus expresiones a florecer. ¿Qué hace que un músico siga su oficio sin detenerse en un tiempo (hoy) que denosta tanto la verdadera música en favor de la de mero "entretenimiento" y tarareo?

-Guayre Rock n Rol: Está claro que los conocimientos musicales ayudan mucho, pero no son determinantes a la hora de crear buena música. La genialidad y la creatividad son esenciales y podría decir que tienen un gran peso a la hora de componer. Está claro que un músico sigue su oficio por una necesidad que un profano de la música no entendería pero que se resume en… La comida sirve para vivir, pero la música proporciona algo por lo que vivir.

-Tomás G. Ahola: mi oficio es el de impresor, editor, escritor, traductor… para todo lo demás, Master Card. El día que tocando en un concierto gane algo que no me gaste ese mismo día en copas y otros vicios inmencionables, me consideraré músico. En todo caso, como la música sí es una de mis muchas pasiones, debo decir que lo que hace que continúe adelante es ese pulso irracional tan humano, ese que nos ha llevado a las estrellas (y a la bomba atómica), el que nos ha catapultado a lo más alto de la cadena trófica (siendo uno de los animales menos aptos). Si tuviese que dedicarme a tocar machangadas en un hotel para entretener a cuatro guiris, preferiría seguir encuadernando libros. Pero si puedo hacer vibrar a 10 o a 1000 personas desde el escenario, esa sería la fuerza que me movería.

SOS Racismo es una entidad estatal que lucha por los derechos de los migrantes en una España que siempre ha sido racista, y hoy da la impresión que lo es más. En vuestro grupo hay mucha diversidad en tanto a procedencias: el vocalista Josh Tiger es ecuatoriano, el baterista S.H. Valenti es italiano, el bajista de origen palmero Guayre “Rock n´Rol” Alonso, el guitarrista solista Alex Almenara y el guitarrista rítmico mitad gallego – mitad finlandés Tomás Ahola. ¿Existen las fronteras?

-Guayre Rock n Rol: Las fronteras son solo trazos en un mapa. Y es una vana ilusión pensar que existen muros que dividen los países (bueno vale, en algunos los hay físicos), ya que todos somos humanos. Además, el racismo se cura viajando. Pero en nuestro caso, la inmigración nos ha beneficiado trayendo talento foráneo y aglutinándose para formar este sueño hecho realidad llamado PANTHYGER.

-Tomás G. Ahola: Existen y deben existir. De hecho, son uno de los motivos fundamentales de que nuestra especie haya llegado hasta aquí. Lo que no debe existir es la frontera con vallas, con alambre de espino ni con fusiles. Las fronteras por naturaleza son permeables y difusas, se crean y se destruyen, sirven para reclamar lo nuestro y para comprender lo ajeno. Creo que Panthyger es un buen ejemplo de cómo deberían funcionar.

Tenéis varias fechas de conciertos en una gira extensa que llega hasta el 5 de octubre, en que estaréis en Madrid. ¿Puedes recordarnos algunas de las fechas y los lugares, y quizá algo importante que desees decir sobre ello?

-Josh Tiger: Nos estamos dando cuenta en carne propia que las giras son agotadoras, pero eso no nos detendrá. Somos Panthyger y sabemos divertirnos.

-Guayre Rock n Rol: La verdad es que Madrid fue una grata sorpresa y fue gracias a los Esfuerzos de Josh Tyger que medió como negociador en nombre de la banda. El poder viajar a otros lugares gracias a la banda nos está trayendo experiencias muy gratas y emocionantes. Cosas con las que soñaba desde hace muchos años.

Si he de escoger/ entre ellos y el rock/ elegiré mi perdición.

-Guayre Rock n Rol: Barón Rojo se refería a “ellos” como ese SISTEMA que quiere que nazcamos, crezcamos, tengamos hijos, envejezcamos y mientras tanto CONSUMIMOS. Y que al morir lo hagamos calladitos y en silencio y que pase el siguiente. Pues con nuestro proyecto les decimos que elegiremos nuestra “perdición”. Dejar eco de nuestra existencia y vivir en relativa libertad.

-Tomás G. Ahola: Siempre he vivido perdido, así que supongo que mi elección es de nacimiento. Pueden corroborarlo mis compañeros-camaradas con el nivel de birras que me meto entre pecho y espalda en cada concierto. Pueden corroborarlo mis padres cuando se dieron cuenta de que no estaba hecho para un oficio sino para mil. Y a los que les moleste… Bah, que les jodan.

¿Qué hacemos con el mundo? ¿Habrá que tomar parte? Se lo están cargando entre la Banca y la parálisis del humano común.

-Guayre Rock n Rol: Por suerte los países nórdicos nos ofrecen un modelo de vida sostenible e inteligente que hace que su éxito sea más que evidente. Además de que dichos países paren unas cuantas bandas de género afín al nuestro muy interesantes como Loud n, Nasy, CrashDïet, Reckless Love…

-Tomás G. Ahola. «Conan, ¿Qué es lo mejor de la vida?» «Matar enemigos, verlos destrozados y oír el lamento de sus mujeres». Hoy día, y siendo medio procedente de un país nórdico, donde su mundo de la piruleta quebró poco después de la caída del Muro, solo puedo decir que lo mejor es aprender a cultivar la tierra, aprender esgrima (las espadas no se quedan sin balas) y estar preparados para el momento en que todos los hijos de puta que nos gobiernan acaben de joderlo todo… (Guayre llora ante lo ingenuo que ha quedado ante la respuesta de Tomás)

¿Qué papel tiene la música entre todos nosotros, hoy?

-Guayre Rock n Rol: A pesar de los tiempos que corren y de los diferentes medios de crearla y producirla, sigue teniendo el MISMO papel de siempre; es uno de los alicientes para seguir viviendo la vida.

-Tomás G. Ahola: Los griegos llamaban kátharse a ese momento de unión entre el ser humano y la divinidad que solo se daba en los festivales teatrales. A fin de cuentas los seres humanos somos más simples que el mecanismo de un condón: ansiamos la inmortalidad, tememos la muerte. Quizá la música sea nuestra catarsis.

Os presentáis como una banda de glam, y sí es cierto que en los atuendos estéticos y en ciertos movimientos en escenario, lo sois, en la fuerza de las canciones, pesadas, en el vuelo hiriente de los solos tipo años noventa (Sobredosis, Muro, Barón), el estilo yo veo heavy metal, sin más epítetos, y del bueno. ¿Estoy equivocado? Yo os definiría como glam-Rock-Duro.

-Guayre rock n Rol: A ver, algunas canciones evocan el glam más clásico y tradicional, otras van dentro del Hard Rock y Heavy Metal. Pero siendo así, el término más correcto y menos genérico de definir a nuestra banda es SLEAZE rock; que es el subgénero más sucio, callejero y salvaje del Glam Metal. Los reyes de este estilo sin duda fueron los Mötley Crüe y Guns n´Roses.

-Tomás G. Ahola: Somos una suma de egos, de experiencias, de emociones. Creo que lo que nos une es básicamente un ideal estético, pero en el fondo somos 5 órganos reproductores masculinos haciendo de las suyas y queriendo llevar la voz cantante. ¿Es malo? Yo creo que es profundamente democrático y poderoso.

-S.H. Valenti: ¡Si, no te equivocaste como dice también Guayre hay un poco de todo gracias a diferentes pasados en bandas y gustos, Repito como siempre que PANTHYGER ES GLAM METAL!!!

Futuro. ¿Podéis adelantarnos algo de lo pensado por y para la banda Panthyger?

-Josh tiger: ¿Futuro? ¡Simplemente desear algo no tan sencillo que todas las bandas luchan por tener! ¡Un Lp y salir una vez más a la carretera! ¡En un principio queríamos tener ese sonido GlamRockSleazy y darnos a conocer cómo una banda que suene a los ochenta!!! Esperemos que con el paso del tiempo vayamos puliendo nuestro sonido, el sonido Panthyger.

Tomás G. Ahola: Vale, voy a ser repetitivo y volver al guión de Conan de Barbarian de John Milius: «¿Qué quieres en el futuro?» «La extensa estepa, un caballo rápido, halcones sobre tu puño y el viento en tu cabello». Esto es: caminar, caminar y seguir caminando hasta que todo deje de tener sentido.

-Alex Almenara: Somos una banda reciente (sólo llevamos un año) y por tanto, ahora que ya tenemos varias fechas a nuestras espaldas (y las que están por llegar), estamos empezando a preparar maqueta para poder abrirnos más al público. La idea es no parar de avanzar…