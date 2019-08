Las mejores series de Netflix tendrán sus propios libros Planeta publicará en castellano para España y América Latina, novelas, libros de no ficción y cómics que ampliarán los universos narrativos y creativos de las aclamadas series de Netflix Redacción Siglo XXI

martes, 6 de agosto de 2019, 12:26 h (CET) Grupo Planeta ha anunciado hoy un acuerdo editorial de ámbito global con Netflix para la publicación de los libros basados en sus series. Los primeros proyectos que se llevarán a cabo serán La casa de papel, Élite y La casa de las flores.



Como parte de la colaboración, Planeta publicará en castellano para España y América Latina, novelas, libros de no ficción y cómics que ampliarán los universos narrativos y creativos de las aclamadas series de Netflix. Planeta también gestionará los derechos internacionales de publicación de todos los libros que se publiquen.



“Estamos muy ilusionados de asociarnos con Grupo Planeta para ampliar el alcance y el universo de 'La casa de papel', 'Élite' y 'La casa de las flores', tres de nuestras series en español más universales. Son títulos muy queridos por nuestros miembros en todo el mundo y estamos orgullosos de que los escritores hispanohablantes se inspiren en estas grandes historias y personajes”, afirmó Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido Original de Netflix.



“En un mundo cada vez más global, con estrechos vínculos entre la publicación de libros y los contenidos audiovisuales, estamos muy contentos con el acuerdo alcanzado con Netflix y con la posibilidad de publicar los libros de estas series que están triunfando a nivel mundial. Estamos convencidos que los libros serán un complemento perfecto a las series y que no dejarán indiferentes a sus millones de espectadores”, declaró Jesús Badenes, director general de la División de Libros de Grupo Planeta



