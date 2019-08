La fiesta latina del verano arrasa en su segunda edición

Si la jornada del viernes de Puro Latino Fest 2019 marcó un inicio a todas luces espectacular, con un imponente Anuel AA ratificando sobre el escenario su identidad como astro global, ayer sábado el festival portuense cerró su segunda edición de manera brillante consolidando también su naturaleza de evento tan singular como multitudinario.



Casi 30.000 personas han desfilado por el amplísimo recinto del Polideportivo Municipal de El Puerto de Santa María para vibrar hasta la extenuación en el único festival nacional dedicado íntegramente a los ritmos latinos más calientes y a géneros tan populares como el reggaetón.



Gran parte del éxito de esta iniciativa se la debemos, sin duda, a un cartel apabullante, que colgó en las semanas previas el "no hay entradas" para su jornada del sábado y aglutinaba nombres tan estelares como los de Don Omar, Karol G, Henry Méndez, Farruko, Justin Quiles, Don Patricio o el mencionado Anuel AA, entre muchos otros.



Precisamente Anuel AA volvía en la jornada del sábado a arrancar del numeroso público suspiros y aplausos en una de las sorpresas del festival: el momento en que se subió al escenario durante la actuación de Karol G, su pareja sentimental, para entregarnos juntos uno de sus hits más coreados, "Culpables".



Toda una grata sorpresa para los fans de ambos y que suponía el extra más deseado a un show, el de la colombiana, impecable en su encadenación de éxitos ("Punto G", "Mi cama", "Pineapple" y así hasta el infinito) y en espectáculo sobre las tablas, alternando coreografías sin momento de pausa.



El otro triunfador de la noche, sin duda alguna, fue todo un clásico: Don Omar. Retirado de los directos hace un par de años, el coronado como rey del reggaetón ejerció de monarca absoluto del género, desgranando un repertorio infalible. Así, canciones como "Pobre diabla", "Dile" o, cómo no, "Danza kuduro" trenzaron la apoteosis de Puro Latino Fest 2019. Incluso el maravilloso recuerdo de otro peso pesado como Daddy Yankee en la pasada edición del festival pareció disminuir frente al brutal espectáculo del puertorriqueño.



Como brutal ha sido la repercusión de esta segunda edición de Puro Latino Fest en la localidad gaditana que acoge el evento, El Puerto de Santa María. Con casi 30.000 asistentes en sus dos jornadas y a la espera aun de análisis más minucioso por parte de Ayuntamiento y promotora, su impacto económico en la ciudad es más que considerable, superando los seis millones de euros.



Sectores como el hotelero -que colgaba emulando el "no hay entradas" del festival un "no hay habitaciones disponibles"-, el hostelero -que recibía un auténtico aluvión de visitantes foráneos- y el del taxi, que ha contado con la colaboración de sus colegas de profesión en la ciudad adyacente de Puerto Real, han experimentado con gran satisfacción el efecto Puro Latino en sus dos jornadas.



Dos jornadas además marcadas por la ausencia de incidentes, pese al enorme caudal de público que propició un también amplio dispositivo policial, y por la rapidez y eficacia de los servicios de limpieza del Ayuntamiento, gracias a los cuales los alrededores del recinto han mostrado en todo momento posterior a los conciertos una imagen tan cuidada como necesaria.



La Organización quiere agradecer la colaboración de todos estos sectores, servicios e instituciones en la realización de un evento de estas dimensiones.