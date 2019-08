Praga en tres días En el caso de que quieras conocer esta maravillosa ciudad en tres días, es importante que sepas qué lugares imprescindibles debes visitar para que aproveches tu viaje al máximo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de agosto de 2019, 10:53 h (CET)

Praga es seguramente una de las ciudades más bonitas de Europa. No es de extrañar por tanto que sea una de las ciudades más visitadas en el mundo y que durante nuestra visita nos encontremos muchos turistas. Aún así vale mucho la pena visitarla. En este artículo te hablamos de lo imprescindible para que puedas completar tu visita en tres días. Lo mejor para cuando no se tiene mucho tiempo es realizar free tours en Praga, para poder, además, conocer la ciudad de la mano de algún local o algún residente que te contará todos los detalles. Primer día en Praga



Primer día en Praga

El primer día te invitamos a explorar el centro de la ciudad. Empieza por la famosa Plaza de la Ciudad Vieja, es la parte más conocida y característica de la ciuda. Seguramente habrás visto cientos de fotos de conocidos con el reloj astronómico situado en el antiguo Ayuntamiento. En cada hora verás desfilar de este reloj las figuras de doce apóstoles acompañados de cuatro figuras más. Bajo el reloj hay un calendario astronómico muy curioso. Aprovecha tu visita para subir a la torre del antiguo Ayuntamiento desde donde tendrá unas impresionantes vistas de Praga. De allí dirígete a la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn. Aprovecha para comer por la Ciudad Antigua, el sitio más emblemático.

Por la tarde dirígete al Puente de Carlos, otro de los lugres emblemáticos de esta ciudad centroeuropea. Se trata de un puente medieval con 15 imponentes estatuas, que une la Ciudad Vieja (Stare Mesto) con la Ciudad Pequeña (Mala Strana). Aprovecha que has llegado al “barrio pequeño” para visitarlo. Piérdete por sus callos y llega a la Iglesia de San Nicolás.



Segundo día en Praga Hoy toca excursión y hay que ir hasta el Castillo de Praga, otra de las visitas obligadas. Se trata del castillo de su estilo más grande del mundo. Es un conjunto arquitectónico enorme y seguramente deberás hacer cola para poder entrar, pero vale la pena. Te recomendamos llegar al castillo en transporte público pero volver a bajar a la ciudad andando para completar la visita.



Por la tarde puedes ir a ver la Torre Petrin, se trata de una colina a la que hay que subir en un funicular viejo y con montones de parques. Uno de los paisajes más bonitos de la ciudad. La torre es una construcción de acero de 6 metros de alto, la pequeña Torre Eiffel de Praga.



Tercer día en Praga Verás que para Praga el río es muy importante, de hecho cruza por el medio de la ciudad y buena parte de la vida callejera se concentra en sus orillas. Sobre todo cuando hace buen tiempo. Así que para este tercer día te proponemos ir a dar un paseo por el río, si coincide con un mercado aún mejor.



Por la tarde puedes volver al Puente Carlos para visitar la Isla de Kampa, uno de los sitios más peculiares de la ciudad. Allí se encuentra el Muro de John Lennon.



Otras cosas por hacer en Praga Si te queda tiempo durante tu vista puedes aprovechar para visitar el Barrio Judío de Praga. Se encuentra dentro de la parte vieja de la ciudad, allí podrás visitar el antiguo cementerio y las seis sinagogas que aún se conservan. El cementerio es muy curioso por la particular forma en la que las lápidas de piedra se acumulan unas encima de las otras de una forma poco ordenada y arbitraria. Y de todas las sinagogas igual te gustará ver la española, de estilo morisco o la Vieja-Nueva, una de las más viejas de Europa.



Otra de las vistas que valen mucho la pena si os queda tiempo es Clementium. Una enorme biblioteca de estilo barroco que conserva miles de libros y manuscritos en sus estanterías. Se trata de un enorme complejo de edificaciones históricas donde además de biblioteca hay una capilla, la Torre Astronómica, y un par de iglesias.



Y por si aún os sobra tiempo podéis visitar la Casa Danzante, un peculiar edificio que sobresale y que representa a dos bailarinas. Su forma es muy peculiar, y aunque no se puede visitar por dentro porque hay oficinas, te gustará verlo por fuera. Y para terminar te recomendamos mucho visitar Vysehrad, una colina en la orilla derecha del río donde se encuentra una fortificación y des donde hay unas vistas muy bonitas de la ciudad. Además allí encontraréis un parque enorme para relajaros o para comer algo al aire libre si el tiempo lo permite. También podrás ver este lugar la Iglesia de San Pedro y San Pablo o uno de los cementerios de la ciudad donde están enterrados personajes ilustres del país.



Aunque hay más cosas por ver y hacer en Praga con esta ruta de tres días podrás descubrir esta impresionante ciudad. Además, siempre podrás volver en otra ocasión para visitar los lugares que no te haya dado tiempo a ver en tu primera visita, barrios más concretos o rutas menos conocidas pero igual de bonitas que las que te puedes encontrar en el casco histórico.







