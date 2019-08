Te conocí en un instante Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 5 de agosto de 2019, 09:27 h (CET) Cuando he visto tu engaño, cobarde y miserable

te conocí entonces,

que engañando traiciona

al ignorante, pobre desconsolado

pudiendo, engañando, dar la vida.

Te conocí y entonces supe hacerlo,

dejarte y no verte

me ha costado mucho,

pero hoy me llena de alegría.

Cual pobre equivocado de su alma

divaga la tuya

que se asfixia de calor

y eternamente hiere.

Materia turbia de cual estás hecho

sea lo que sea desaparece.



Para mi caballo imaginario, Palomo.

