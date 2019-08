El Barça de Griezmann y De Jong se presenta en el Gamper El cuadro culé afronta su tercera temporada con Ernesto Valverde Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 4 de agosto de 2019, 09:01 h (CET)

El FC Barcelona disfrutará este domingo (20:00/LaSexta) de su tradicional presentación en el Camp Nou durante el Trofeo Joan Gamper, con un rival de calidad como el Arsenal y las caras nuevas de Antoine Griezmann y Frenkie de Jong como mayores atractivos.

El cuadro culé afronta su tercera temporada con Ernesto Valverde como técnico como campeón de las última ligas y con la espina cada vez más grande de la Liga de Campeones. Hace un año, Leo Messi tomó la palabra en su primer Gamper como capitán para señalar a la 'orejona' como gran objetivo.

De nuevo una debacle como la de la Roma, esta vez contra el Liverpool, apartó a un equipo que parecía decidido a ganar no solo la Champions sino el triplete. Las heridas de momento parecen tapadas con la ilusión de un nuevo curso y la llegada de refuerzos para mantener una plantilla que opte a ganar todo.

Después de los amistosos en Japón contra el Chelsea, con derrota 1-2, y el Vissel Kobe, al que vencieron 0-2, el Barça afronta lo que no deja de ser otro test, a pesar del ambiente festivo. De hecho, la presentación ante su público suele dejar una gran versión del cuadro culé, este año obligada por el cartel de su rival.

De Jong, Griezmann, el meta Neto y el recién 'ascendido' al primer equipo Moussa Wagué serán los debutantes azulgranas en el Gamper. Sobre el holandés y el francés recaen gran parte de las esperanzas azulgranas, en busca no solo de ganar sino de recuperar un estilo que está en tela de juicio con Valverde.

Messi, recién llegado a Barcelona, no se perderá la cita y se espera su puesta de corto a pesar de no haber entrenado. El protagonismo hasta ahora lo han llevado los canteranos que piden sitio a Valverde, como Riqui Puig y Carles Pérez. El técnico culé tiene a toda la plantilla a disposición salvo Coutinho y Arturo Vidal, que serán los últimos en llegar.

El Arsenal de Unai Emery llega con su flamante fichaje Nicolas Pepe, un extremo para dar más verticalidad si cabe al ataque londinense. La dupla de Aubameyang y Lacazette o el madridista Dani Ceballos dan empaque a un equipo no tan contundente en su zona defensiva, pero que este año aspira a pelear por la Premier.

Los de Valverde partirán el lunes a Estados Unidos para completar la pretemporada con dos amistosos contra el Nápoles, en Miami y Michigan, el 7 y el 10 de agosto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Atleti remonta con la cantera en México Los del 'Cholo' siguen la racha del verano ante el 'hermano' rebelde San Luis La Conmebol sanciona tres meses a Messi por sus declaraciones en la Copa América Además añade la sanción económica Ricardo Arias, una vida dedicada al Valencia La mejor forma de resumir su personalidad y su carrera sucedió uno de los días más importantes en la historia del club valencianista Cumbre en Singapur con Peter Lim y Mateu Alemany como protagonistas La cita entre el director deportivo y el máximo dirigente del Valencia decidirá el futuro del club España recupera el trono europeo de la Sub-19 Un doblete de Ferrán Torres tumba a Portugal y hace campeona de Europa a los de Santi Denia