La Conmebol sanciona tres meses a Messi por sus declaraciones en la Copa América

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció este viernes la decisión de sancionar al capitán de Argentina Leo Messi con tres meses de suspensión y una multa de 45.000 euros, por sus críticas y acusaciones al organismo durante la pasada Copa América.

La web oficial de la CONMEBOL publicó la sentencia de la Jueza Única Amarilis Belisario del Tribunal de Disciplina. "Suspender al jugador Lionel Andrés Messi por tres meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente decisión. En consecuencia, el jugador queda suspendido para disputar partidos oficiales y amistosos con su selección nacional en ese periodo de tiempo", dice el comunicado.

Además añade la sanción económica y recuerda que "contra esta decisión cabe recurso ante la Cámara de Apelaciones de la CONMEBOL". Messi no se perderá partidos importantes de clasificación para el Mundial de Catar 2022 y sí los amistosos hasta final de año contra Chile, México y Alemania.

Messi no se mordió la lengua durante la cita en Brasil a principios de julio, cuando compareció lleno de titulares en dos ocasiones. La primera, cuando Argentina cayó en semifinales contra la anfitriona. "El árbitro les favoreció, Brasil maneja mucho en la Conmebol", dijo en la zona mixta.

En el partido por el tercer y cuarto puesto contra Chile, donde el '10' fue expulsado por una serie de pechazos con Medel, Messi fue aún más tajante. "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. La Copa está armada para Brasil", dijo. "La verdad hay que decirla", añadió entonces al ser preguntado por posibles sanciones.

