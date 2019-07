He mentido, he robado, he matado, pero no he... Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 31 de julio de 2019, 10:11 h (CET) ...Pero no he fracasado en el amor, bien sabiendo lo que soy, me han aceptado y querido

y tratado como a un niño, yo que vivía para el vicio,

ese hombre se me acercó y tocó mi pelo negro,

junto a mis ojos lloró, tomó mis manos muy frías

junto a las suyas que hería pues quería que supiese

que él también dolor tenía, y es por ser como era yo.



Al final me convenció, me bajó un ángel Dios cuando

menos lo esperaba, mis pistolas tiré al río,

dejé de dirigir la banda y le seguí como a un santo

que a un ser humano le habló,

porque tal de mí nacía, ser una persona honrada

y tan solo precisaba tener a mi Salvador.



Ahora vivo de mi sueldo, y con esmero le atiendo,

pero más me ha dado él, me sacó de la quiebra

en que me metiera yo, por creer que era la forma

de hacerse fuerte y mayor.



He mentido, he robado, he matado, pero no he

fracasado en el amor.



