Formas de ahorrar en un viaje a Inglaterra Uno de tus sueños se hace realidad: te vas a Inglaterra para descubrir maravillosos paisajes naturales y hermosas ciudades cargadas de historias fascinantes Redacción Siglo XXI

miércoles, 17 de julio de 2019, 10:47 h (CET) Aunque Inglaterra no es una opción barata para viajar, merece la pena visitarla. Si somos creativos y diseñamos un buen plan de viaje podemos ahorrar un dinero.



Por ejemplo, podemos reservar nuestros billetes con antelación, buscar cómo comprar moneda más barata, seleccionar los mejores alojamientos al mejor precio y buscar restaurantes económicos con buena valoración por su calidad.



La mejor temporada para viajar El clima en Inglaterra no es extremo y cualquier momento del año es bueno para viajar. Los meses de invierno lógicamente son más fríos y los días son más cortos; pero debes saber que diciembre es uno de los meses más caros para viajar a ciudades como Londres.



Las mejores promociones en cuanto a vuelos se suelen encontrar de septiembre a noviembre. También hay buenas oportunidades entre los meses de marzo a mayo.



En cuanto al alojamiento, diciembre y los meses de verano son temporada alta, y por tanto más cara. Debido a la gran afluencia de turistas es difícil encontrar buenas oportunidades. Además, nos encontraremos con inmensas colas en casi todos los lugares turísticos.



Mejor opción para llegar Las opciones más baratas para llegar, por ejemplo, a Londres son el tren y el avión. También se puede llegar desde España en barco y en coche.



Aunque el tren es una buena opción, desde España puede resultar demasiado largo, salvo que se esté viajando por Europa en tren.



Mucho más recomendable es el viaje en avión. Las aerolíneas low cost, a veces ofrecen vuelos a precios sorprendentes. Es importante comprar el billete con antelación.



Barrios interesantes para alojarse El metro de Londres es extenso y llega a todos los lugares de esta enorme y maravillosa ciudad.



Podemos ahorrar bastante si nos alejamos de la zona de Westminster y nos hospedamos en zonas bien comunicadas como Tower Hamlets, Camden o Southwark. Se pueden encontrar alojamientos de calidad a buen precio.



Si sabes buscar, puedes encontrar hostales muy interesantes, baratos y con unas condiciones que algunos hoteles podrían envidiar.



Minimizar los gastos de transporte No nos puede faltar, si viajamos a Londres, una Oyster Card, que nos asegura un buen ahorro si queremos movernos en transporte público por esta enorme ciudad.



Si no te resulta imprescindible, viaja fuera de las horas punta porque los precios son más baratos y además será mucho más cómodo.



El bus es más barato que el metro y te permite recorrer la ciudad mientras disfrutas de la maravillosa arquitectura inglesa.



Comer y beber a buen precio Los clásicos como Byron, ponen las hamburguesas preferidas por los londinenses a precios bastante razonables.



Por unos diez euros puedes comer con bebida en Bailey’s Fish & Chips.

Puedes encontrar comida asiática barata y de buena calidad en Wagamama.



Muy famoso entre los londinenses es el Flat Iron, donde se pueden degustar espectaculares filetes por unos doce euros.



Los Pret a Manger están en casi todas las esquinas. Hay sándwiches y comida orgánica por menos de cinco euros.

Salir a tomar una cerveza en Londres es esencial. Si buscas zonas más alejadas del centro para tomarte una buena pinta, tendrás la misma experiencia, pero algo más barata. Los pubs de la cervecera Samuel Smith son baratos, agradables y tienen el ambiente auténtico de los pubs británicos.

Hasta aquí algunos consejos para ahorrar en tu viaje. Recuerda sacar el mejor rendimiento a tu dinero comprando la moneda más barata y usándola con cabeza y corazón.



