Tánger, un paraíso de playas para visitar

martes, 16 de julio de 2019, 10:28 h (CET) Tánger ha avanzado espectacularmente en la última década. Se ha confirmado como la capital del Norte de Marruecos y su cambio, en todos los sentidos, ha sido a bien y en tono positivo. Históricamente esta ciudad internacional siempre ha tenido un imán especial para los españoles, uno de los segmentos claves de llegadas para el turismo de la zona. Ahí están las cifras facilitadas por la ONTM( Oficina Nacional de Turismo de Marruecos). Recientemente lo hemos podido comprobar junto a un grupo de periodistas internacionales, en un viaje organizado por las autoridades y con Azzedine Bijjou como coordinador del mismo. En varios reportajes destacaremos lo principal del mismo, pero vamos a empezar con las playas tangerinas, uno de los grandes atractivos de esta ciudad, con increible tráfico durante el fin de semana, y moderado durante los restantes días.



Estas serían las principales playas que no debería perderse un turista en Tánger:



--Plage Achakar ( Bandera Azul). Está a unos 20 minutos del centro. Se encuentra entre Cabo Espartel y las Grutas de Hércules



--Playa Blanca A unos 20 minutos del centro. Para llegar hay que tomar la carretera N16 en dirección a Ksar Shgir unos 10 kms y girar hacia la izquierda



--Plage Sidi Kcem ( Bandera Azul). A unos 25 minutos del centro. Se encuentra entre Cabo Espartel y las Grutas de Hércules



--Plage Sidi Kannkouche A 25 minutos del centro. En la carretera N16 sobre el km 13



--Plage Foret Diplomatique (Bandera azul). A 30 minutos del centro. Tomando la N1 en dirección a Assilah



--Plage Briech A 35 minutos del centro. Situada a unos 39 kms en dirección a Assilah sobre la N16



--Plage Oued Alian A 25 minutos del centro. Tomando la carretera N16 y sobre unos 10 kms girar a la izquierda



--Plage Dalia A 50 minutos del centro. Con dos opciones de llegada, la A4 0 la N16 hasta el complejo Tánger Med y desde ahí a la izquierda



--Playas Las Cuevas A 55 minutos. Un kilómetro después de Assilah, tomando la R15 hacia la derecha



--Plage de Oued El Marsa A una hora del centro, tirando hacia Ksar Sighir. Allí hay que tomar la N16 unos 22 kms siguiendo la carretera hacia la derecha unos 6 kms.



¿Cómo llegar a Tánger desde España? En Algeciras y Tarifa hay conexiones diarias por barco con 4 compañías. Por avión hay conexiones diarias desde Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona con 4 compañias

