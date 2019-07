Pablo Lima y Alejandro Galán se estrenan con victoria en Valencia La pareja hispano-brasileña remonta un set en contra a Adrián Allemandi y Agustín Gómez-Silingo (6-7, 7-5 y 6-3) Guillermo Peris

@guillermoperis

lunes, 15 de julio de 2019, 08:39 h (CET)



La pareja hispano-brasileña formada por Pablo Lima y Alejandro Galán no pudo empezar mejor su andadura en el circuito World Pádel Tour. En su primer torneo juntos, el portoalegrense y el madrileño vencieron en la final del Estrella Damm Valencia Open a la dupla argentina integrada por los veteranos Adrián "Tito" Allemandi y Agustín Gómez-Silingo por 6-7, 7-5 y 6-3.



Un abarrotado pabellón de la Fuente de San Luís fue testigo de la remontada de los número tres del mundo a partir de las 12 del mediodía, a pesar de que el partido se puso muy pronto de cara para Adri y Agus. Defendiendo su saque en el primer juego y rompiendo el de sus rivales en el segundo, los argentinos se colocaban 2-0 en el luminoso. Pero sus contrincantes pronto devolverían el break, poniendo el empate en el marcador (2-2). La igualdad imperó durante el resto del set, en el que Galán no conseguía imponer su ritmo ante un sólido Gómez-Silingo. El empate llevó el partido a un tie-break de locura, en el que los argentinos llegaron a ganar por 5-0. Lima y Galán consiguieron igualar pero fueron finalmente sus rivales quienes se hicieron con la primera manga por 7-6.



El segundo capítulo comenzaría muy apretado. Galán y Lima intentaban borrar del partido a sus rivales pero una de las versiones más ágiles y contundentes de la dupla argentina iba a seguir el ritmo del brasileño y el español. Tanto es así que en el décimo juego las tablas lucían en el marcador. En esos últimos instantes, la pareja Lima-Galán iba a meter una marcha más para forzar el tercer set con un 7-5.



Igual de parejo iba a comenzar el set del desempate, hasta que en el octavo juego Galán y Lima lograban el break definitivo. Se colocaban 5-3 arriba para levantar más tarde su primer título como pareja con un definitivo 6-3.



El título cosechado por el binomio hispano-brasileño tiene doble mérito si se observa su trayectoria en el torneo. En semifinales ganaron, también con remontada, a la mejor pareja en lo que va de año y número dos del mundo, Paquito Navarro y Juan Lebrón.







Final femenina

La final femenina había enfrentado dos horas antes en el mismo escenario a Marta Marrero y Marta Ortega contra Alejandra Salazar y Ariana Sánchez. Era la quinta vez que las parejas primera y segunda del ránking Word Pádel Tour se encontraban esta temporada en una final, que hasta ahora se habían saldado con dos títulos para cada una.



Cumpliendo con las expectativas, arrancó el partido de lo más parejo. Las cuatro jugadoras entraron a la pista firmes y muy concentradas y en el cuarto juego las tablas lucían en el marcador. Pero entonces llegaba la rotura para unas Martas que metían una marcha más y que iban a consolidar esa ventaja para alejarse de sus rivales en el primer set. Una ventaja que iban a ampliar con otro break en el noveno para finiquitar el primer episodio del partido con un 6-3.



En el segundo, las números uno del mundo entraron de la misma manera: apoyadas en la decisión de Marrero y en la velocidad de Ortega, las de Juan Alday estrenaban el marcador y rompían el servicio de las de Manu Martín en el segundo juego. Haciendo desaparecer del partido a sus rivales y sin que Salazar y Sánchez lograsen encontraran el camino, se colocaban hasta 5-0 en el marcador. Entonces iban a recortar distancias Ale y Ari, recuperando uno de los breaks, pero unas imparables Marta Marrero y Marta Ortega cerraban el partido con un contundente 6-2 y levantaban en Valencia su quinto título de la temporada.



Ránking World Pádel Tour

Tras el noveno título de la temporada, Paquito Navarro y Juan Lebrón siguen siendo la mejor pareja del año y el sevillano se sitúa a 1.845 puntos de los todavía números uno del mundo, Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez. La dupla argentina viene encadenando una racha de malos resultados que se confirmó con la derrota en los octavos de final del Estrella Damm Valencia Open ante Agustín Tapia y Nacho Gadea.



En el ránking femenino Marta Marrero y Marta Ortega afianzan su posición en lo más alto y aumentan la diferencia (2.080 puntos) con la pareja dos formada por Alejandra Salazar y Ariana Sánchez.

