Seis trucos sencillos para sacar fotos únicas este verano La edición en fotografía puede convertirse en un recurso muy útil si se emplea con mesura para plasmar con más exactitud el momento vivido

lunes, 15 de julio de 2019, 11:05 h (CET) La fotografía no solo es un arte reservado para profesionales, en un estudio y con gran cantidad de aparatos complementarios, también es un recurso simple apto para aficionados que con la llegada del verano desean presumir de destino de viaje, de amigos, de planes o simplemente plasmar un instante único para siempre.



Con la llegada de los smartphones cada día resulta más fácil crear recuerdos en forma de imágenes, y aunque todavía algunos sean reacios a cambiar la cámara por el móvil, lo cierto es que ya se han impuesto gracias a sus tres grandes ventajas: tamaño, facilidad de uso e instantaneidad, tanto para visionar las fotos como por la posibilidad de compartirlas al momento en redes sociales. Solo Instagram tiene más de 14 millones de usuarios activos en España, más de 1.000 millones en todo el mundo.



Ale Sánchez, instructor del curso “Fotografía Móvil: Cómo hacer fotos increíbles” en Udemy, la plataforma global de formación para aprender y enseñar en línea, nos cuenta seis trucos prácticos y sencillos para sacar fotos únicas con tu smartphone durante estas vacaciones:



Mantén recto el horizonte Si se trata de un paisaje, intenta mantener lo más recto posible el horizonte para evitar que las fotos queden inclinadas y se desvíe la atención de la imagen.



Coloca el elemento principal de la foto a un lado Regla de oro de la fotografía con móvil, trata de no dejar el elemento principal en el centro de la imagen, esto te ayudará a conseguir una foto más equilibrada.



Evita las horas centrales del día Si quieres realizar una fotografía de un retrato, intenta que sea por la mañana o por la tarde. La luz del sol es muy fuerte durante las horas centrales del día y, por tanto, da lugar a sombras muy duras. Además… ¡No te dejará ver la pantalla del móvil!



Aprovecha la mejor luz… cuando todo el mundo se ha marchado Tras la puesta de sol, cuando todo el mundo se va… ¡Espera un poco más! Mucha gente no sabe que, si permaneces en ese lugar con encanto media hora más, conseguirás unas luces azuladas realmente bonitas que puedes utilizar para hacer fotos originales.



Emplea encuadres naturales El verano es la oportunidad perfecta para incluir encuadres que respiren a naturaleza, ya sean playas, bosques o acantilados. Por ejemplo, si estás visitando en lo alto de una montaña un castillo que tiene un arco en la entrada, puedes usar ese arco como marco para una foto de las vistas a la montaña.



¡Quítate las gafas de sol cuando hagas una foto! Suena muy básico, pero, en ocasiones con el sol del verano, puede olvidarse. Es importante que el fotógrafo lo tenga en cuenta porque podría parecer que la imagen está oscura y tender a iluminarla de más.

