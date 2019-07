La Casa Global Gift Marbella ya es una realidad Así se cumple el sueño de María Bravo y Eva Longoria Francisco Acedo

@Acedotor

sábado, 13 de julio de 2019, 09:48 h (CET)

Después de varios años de esfuerzos y múltiples gestiones administrativas, la Casa Global Gift Marbella es una realidad. El sueño de María Bravo, apoyado por Eva Longoria y otros famosos y empresas colaboradoras, ha visto hoy la realidad con el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de las dos placas conmemorativas. El acto ha contado con una madrina de excepción: la actriz Eva Longoria. Hay que recordar que las instalaciones están ubicadas en la denominada Casa de La Panocha, en un terreno propiedad del Ayuntamiento de Marbella y que han sido cedidos a la Fundación Global Gift por un período de 30 años. Como representación municipal han estado la actual concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y el ex alcalde José Bernal, en cuyo mandato se concedió la licencia y se apoyó más aún la iniciativa de la sampedreña. Desde septiembre se estima que comenzarán a ofrecer terapias a 300 niños con enfermedades raras o crónicas, donde tendrán sede cinco asociaciones de Marbella: Adisol (Asociación de Diabéticos de la Costa del Sol), ADAHIMAR (Asociación Social de Trastornos para Déficit de Atención e Hiperactividad), CADI (Centro de Atención a la Diversidad Infantil), Asociacion contra la Fibrosis Quística y Bubbles and Dreams (Enfermedades raras y sin diagnóstico).

La presidenta de la Fundación, María Bravo, habló con los periodistas y puso el acento en que las instalaciones no sólo servirán de apoyo a los menores “sino que también lo serán para las familias, que contarán con asesoramiento psicológico y tendrán un espacio donde relacionarse con otras personas que están atravesando por ese mismo momento de su vida”. Asimismo, ha explicado que a final de año está previsto contar con una plantilla de profesionales de alrededor de 20 personas, al tiempo que ha indicado que algunas de las terapias que se desarrollarán en el centro no se habían aplicado hasta el momento en Europa. “Seremos pioneros en acoger en un mismo espacio tratamientos para casi 30 enfermedades raras, algunos que solo se ofrecían en Estados Unidos. No hay ningún centro similar en Europa”, ha subrayado.



Por su parte, la concejala Isabel Cintado ha afirmado que es un “día muy importante del que todos debemos sentirnos orgullosos de la fundación y de que haya elegido la ciudad para abrir esta casa. Solo podemos tener palabras de reconocimiento y de apoyo a esta iniciativa”, ha valorado la edil, quien ha remarcado especialmente el “compromiso personal, el empeño y la ilusión” de la presidenta de la Fundación para impulsar el proyecto.



La Casa Global Gift cuenta en la zona exterior con una piscina adaptada y espacio para el deporte y, en la zona interior, con consultas médicas y salas para usos como la fisioterapia, logopedia o la integración sensorial, entre otros. Se coordinarán las actividades por la directora de la instalación, Karina Milici, que fue presidenta de la Asociación CADI. No faltaron los colaboradores y famosos que han apoyado el acto inaugural, como la cantante Rosa López, el actor Gary Dourdan, la actriz Lana Parrilla y Alicia Lobo, el cantante Adrián Martín, la filántropa Alina Peralta. Todos han posado en el photocall múltiples veces, así como se han fotografiado con los niños y niñas de las distintas Asociaciones y sus familiares. A destacar que colaboró en el evento para distraer a los niños los miembros de la Asociación AVOI. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Por qué estudiar un MBA? ​Cursar un Máster en Dirección y Gestión Empresarial no sólo incrementa las posibilidades de conseguir empleo ​Compara vuelos y hoteles y consigue las mejores ofertas para irte de vacaciones La búsqueda del hotel y el vuelo perfectos no puede llevarte horas y horas Prepara tu casa para la llegada del verano y para vivir plenamente las vacaciones Sigue los consejos para limpiar tu hogar y así disfrutar del summer feeling Las mejores recetas caseras y fáciles para embarazadas ​En la última parte del embarazo, habrá que realizar un aporte extra de hierro, calcio y, en ocasiones, de ácido fólico Rebajas de verano: las compras impulsivas, asignatura pendiente de los españoles Este año gastaremos una media de 115 euros