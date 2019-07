Griezmann: "Los trenes no pasan solo una vez" Sus primeras palabras como jugador culé Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 13 de julio de 2019, 09:40 h (CET)

El nuevo delantero del FC Barcelona Antoine Griezmann dejó sus primeras declaraciones este viernes como jugador culé, pocas horas después de hacerse oficial su fichaje, haciendo referencia a su negativa el año pasado para subirse al tren azulgrana a la segunda.

"Mi padre me enseñó de pequeño que los trenes no pasan solo una vez", dice el francés en un vídeo publicado por las redes sociales del Barça. Griezmann aparece corriendo en una carretera mientras deja sus primeras palabras como jugador culé.

El primer mensaje, y sin duda la pregunta que más escuchará el domingo en su presentación, es sobre su cambio de opinión de dejar este año el Atlético de Madrid. El pasado verano ya comenzó el culebrón con el francés, que se resolvió de manera inusual, con un documental llamado 'La decisión'.

Una temporada después, la decisión cambió para el galo. "Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Al fin, nuestro caminos se unen. Defenderé la camiseta del Barça con toda mi entrega y compromiso. Es nuestro momento, este es nuestro camino", añade un Griezmann que firmó por cinco temporada.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.