¿Cómo deshacerme sin dejar huella de ella? Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 12 de julio de 2019, 12:47 h (CET) ¿Cómo deshacerme sin dejar huella, de ella… Doña Uytoiarie Poiurt Tucvú?



¿Cómo deshacerme de ella?,

si odiándola sigo,

ese sentimiento está conmigo...



Sé que debo olvidar este sentir

que detiene mi corazón,

que me ha hecho mal,

y es que me cuesta olvidar

que estuve herida,

papel que me toca representar.



Adiós al rol teatral

que me tocó en el reparto.

"Que no seas así",

me aconsejo frente al espejo.



“Ordes calmará tus ansias"

y recuperarás las ganas de vivir,

andas con pasos de burla,

pero vencerás.



Esa ciudad

te ayudará a ser feliz.



Espera “noticias nuevas”.



Sentí tu ausencia,

caliente en la selva,

fue así y de este modo nací

como tantos otros.



Me llaman “quejica”,

pena de señoras, he nacido, sí.



Enamoradiza,

llámame como quieras,

desgraciada, gorda, fea,

arrugada, vieja, mentirosa.

Así fue.



Me quiero morir sin dolor,

bien, nadie lo comprende,

yo soy así.



Mientras todo se rompe,

yo también lo hago.

Me rompo en pedazos por ti.

Tomaré los malos caminos…

nací así,

un día cualquiera

del mes primaveral de abril.



Dios que todo lo ve… le pregunto si nos quiere a mí, especialmente...

si nos ama un poco o mucho,

¿qué piensa de mis acciones?.



Dios que todo lo sabe,

¿qué desea para mí?.

Mide todos nuestros pasos,

nos conoce uno a uno,

yo lo pienso así…

¿Qué va a ser de mi futuro?...



Dios no me abandones

a mi suerte...

Todo tengo que aguantar…

porque en mal día vine

al mundo...



Dios por favor, sé justo…

haz algo por reforzarme.



Así fue.



Dedicado a mi gata Toñita.

