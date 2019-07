​Homenaje al escritor uruguayo Saúl Ibargoyen en El Salvador Fue un escritor que escribió con mucha libertad sobre distintos géneros literarios es autor de más de 50 libros Carlos Javier Jarquín

jueves, 11 de julio de 2019, 12:20 h (CET) Saúl Ibargoyen Islas (nació el 26 de marzo de 1930 en Montevideo Uruguay y falleció en México el 9 de enero de 2019), fue un poeta, narrador, crítico, ensayista, coordinador de talleres literarios, docente, periodista cultural y traductor. “Vivió en México de 1976 a 1984 como exiliado y de 1990 a 2019 de modo voluntario, en 2001 recibió la ciudadanía mexicana por naturalización”.



Homenaje a Saúl Ibargoyen

El Jueves 18 de Julio en la Ciudad de San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador, el poeta Saúl Ibargoyen será homenajeado, en marco del Festival Hispanoamericano de poesía Claudia María Jovel / Arquímedes Cruz, (Se realizará del 17 al 20 de julio, 2019). Para los lectores de este distinguido medio el poeta Guevara dijo: “En este homenaje se dará lectura a una semblanza de la vida y obra del poeta, así como la relación que él sostuvo con el país. Se leerán poemas del homenajeado por parte de los poetas nacionales y los internacionales leerán poemas de su autoría”.



La cita es a la 5:00 pm hora local en el Auditorio de ACODJAR, también se inaugurará la Plaza de los Poetas, los poetas internacionales que leerán son: Miriam Damaris Maldonado (Puerto Rico), Melissa Merlo (Hon), Guillermo Bianchi (Arg), Ana Torres Licón (Mex), Rebeca Bolaños (CR) y Silvia Siller (Mex).



Doctor Honoris Causa

El coordinador de este prestigioso Festival, poeta y periodista Otoniel Guevara afirmó: “El homenaje corresponde una larga relación de amistad y solidaridad que el poeta tuvo con nuestro pueblo, en los ochenta, cuando azotaba la guerra en este país Saúl Ibargoyen y otros poetas e intelectuales conformaron la brigada Roque Dalton, en México. La brigada, recaudaba fondos económicos, para enviarlos al país, pero también daba posturas y elaboraba comunicados acerca del mismo. A través de una gestión de Fundación Metáfora, se gestionó entregarle el grado de Doctor Honoris Causa y lo recibió el 10 de junio de 2014 por la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en Chalatenango, El Salvador”.



Jurado y premios recibidos

Saúl viajó por más de 30 países, estuvo presente en muchos festivales literarios y también fue jurado de muchos prestigiosos premios por ejemplo: Premio Casa de las Américas, La Habana; Premio Internacional de Poesía “Rubén Darío”, Managua; Premio Plural, México; entre otros.



A finales del siglo pasado e inicio del presente los premios y reconocimientos se han desbordado con gran acento, en estos tiempos para todo hay premio, en lo literario a nivel nacional e internacional los galardones son incontables, casi siempre estos Presentes no se entregan a los artistas que realmente han brillado, por ejemplo la escritora, traductora y ensayista uruguaya Ida Vitale (Montevideo, 2 de noviembre de 1923) a los 95 años le entregaron el Premio Cervantes (2018), Saúl fue un gran maestro en distintas disciplinas literarias, los reconocimientos que recibió por su destacada y brillante trayectoria literaria es de poco brillo, en el 2002 ganó el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer por su obra ‘El escriba de pie’. es uno de los pocos premios que recibió. Sin generalizar; los premios no se entregan por la calidad de obra, sino por la calidad de influencia.



Libros y obra traducida

Ibargoyen fue un escritor que escribió con mucha libertad sobre distintos géneros literarios es autor de más de 50 libros. Entre sus obras más destacadas figuran: De este mundo (1963), Patria perdida (1973), Erótica mía (1982), Epigramas a Valeria (1984), Basura y más poemas (1991), Poeta en México City (1996), Grito de perro (2001), El escriba de pie (2002), Poeta semi-automático (2006), Nuevas destrucciones (2008) y Gran Cambalache (2013). Además de tres antologías de la poesía latinoamericana que preparó con Jorge Boccanera. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, ruso, bielorruso, portugués, árabe y esloveno.

