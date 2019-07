​No presentir nada de nadita, cero... Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 10 de julio de 2019, 14:21 h (CET) No presentir nada de nadita, cero... San Buerrizín, 1980.



Sólo el silencio, el mal acecha…



Sólo el sinsabor

de no habernos conocido.

Sólo un amor verdadero y bueno.



Sólo un pasado duro

que no comprendo…



Sólo un presente

que no va a ninguna parte

y que no remediará el futuro.



Sólo que debo estar aquí

y vivir así, como vivo.



Sólo que no sabré más de ti,

que nunca me has querido,

ni llamado, ni bendecido.



No siento nada,

vacía ando y la pena se entierra

en mis carnes y en mis huesos.



Sólo siento que sé de todos,

pero nadie sabe de mí…



Que turbia es la sonrisa

de mis enemigos,

que amarga mi existencia

cuando les veo.



Sé que no quieren para mí

nada bueno,

pero tengo que seguir existiendo.

El no contar contigo ahora…

me hace daño.

Sé que eres luz del sol

pero yo siempre

viví en la sombra.



A ver si eres capaz

de darme calor un día, porque

entre las sombras hace mucho frío.



Dedicado a mi gato de adolescencia, Minio Gregorio Pedro Manuel. Gato santo que actúa contra los ladrones.

