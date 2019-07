​La novela del Premio literario de Amazon 2019 que nos aísla en una isla desierta

Tras un accidente de avión, un hombre con un tumor cerebral en estado avanzado y una mujer con problemas psiquiátricos graves, se ven obligados a sobrevivir en una isla desierta sin que ninguno sepa si el otro es real o no.



Esta es la línea argumental de "Nadie vendrá a rescatarnos", la novela que G. G. Velasco presenta al Premio literario de Amazon 2019. En ella, G. G. Velasco reduce la realidad a una isla, una isla en donde los protagonistas tendrán que enfrentarse a sus propios demonios en una atmósfera de melancolía e intimismo.



Y es que "Nadie vendrá a rescatarnos" es una novela de intriga psicológica y supervivencia, con un alto sentido del romanticismo y un tono muy melancólico. Su historia habla de amor, de redención, de incomunicación, y en especial, de la pérdida y la dificultad para olvidar a nuestros seres queridos.



«A veces no sé qué es real y qué no. Lo terrible es que, cuando eso ocurre, tampoco me importa demasiado».



¿Cuáles son los puntos fuertes de "Nadie vendrá a rescatarnos"?



Su austeridad: salvo por un par de excepciones muy puntuales, está protagonizada por tan solo dos personajes en una misma localización.



Su tono: pese a ser una historia de intriga psicológica, con importantes puntos de giro, bastante acción y momentos de fuerte suspense (incluso terror), su tono mantiene siempre un poso melancólico y a ratos hasta poético, no muy habitual en este tipo de historias.



La mezcla de géneros: "Nadie vendrá a rescatarnos" es por un lado una historia de supervivencia a lo Robinson Crusoe, pero, por otro, también una trama de suspense psicológico en la línea de libros como Misery o El resplandor y una atípica historia de amor entre dos personajes al límite.



"Nadie vendrá a rescatarnos" no solo nos aísla en una isla durante este verano, sino que también nos hunde en la isla más importante de todas: la de nuestro interior, y para saber si saldremos ilesos de ella: tenemos que leer la novela.



La novela está disponible en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital.