​Las apuestas deportivas y la ruleta online en vivo, los juegos de azar preferidos de los españoles

En los últimos años, las casas de apuestas y los casinos (tanto los físicos como los que son "online") se han convertido en verdaderos motores de la economía española. Desde el año 2015, el sector del juego ha creado más de 6000 empleos y las empresas privadas aportaron 1094 millones de euros en impuestos para las comunidades autónomas.



Las compañías están al alza, como es el caso de casinosseguros.net, y por ello el número de jugadores va en aumento, así como el precio y la demanda de los contenidos publicitarios relacionados con el mundo de las apuestas. Por poner un ejemplo, en la Primera División española todos los equipos tienen una casa de apuestas como patrocinador exceptuando a la Real Sociedad, que en las últimas semanas realizó un referéndum entre sus socios para que pudieran decidir si aceptaban patrocinar a una conocida casa de apuestas o no. Ganó el no y el conjunto vasco será el único que no promocionará a una empresa de este sector.

Aumento de usuarios

Actualmente, según un estudio de Epdata, más de 800.000 personas frecuentan casas de apuestas en internet en España, lo que generó en diciembre un movimiento total de 63 millones de euros, alcanzándose la cifra de 1.566,66 millones de euros anuales en lo referente a las cantidades apostadas por los jugadores. Un negocio rentable para las empresas, cuyas inversiones tienden a focalizarse en el desarrollo de sus plataformas en la red.



La cifra de jugadores asciende, y a este aumento va también ligado una subida en las cantidades apostadas por los jugadores. A día de hoy, se ha producido un aumento del 21,32% de jugadores activos (tanto juego online como presencial) si se compara con los datos del año pasado.



Los juegos favoritos

Este auge alcanzado por el sector de las empresas dedicadas al juego se puede ver también en los tipos de juegos a los que los usuarios pueden acceder hoy en día. Además de los clásicos más convencionales, como el black jack o las máquinas de azar, el avance de las nuevas tecnologías ha abierto paso a la irrupción de juegos como ruleta online en vivo, que no deja de ser igual que la ruleta convencional pero permite al usuario realizar apuestas 'online' desde el cualquier lugar.



El top tres de juegos preferidos por los usuarios de los casinos sería el siguiente: en primer lugar, las apuestas deportivas, después las máquinas de azar y en última posición la ruleta en vivo.



El escándalo de las apuestas deportivas en el fútbol profesional

En las últimas semanas explotó el escándalo de las apuestas deportivas en el fútbol profesional español y aún está siendo fruto de investigaciones de la Policía Nacional. Según los diferentes medios de comunicación, se ha conocido de la existencia de un grupo dedicado a 'comprar' jugadores de equipos de la Primera, Segunda, Segunda División B y Tercera División para realizar apuestas con ganancias muy elevadas.



El ya conocido "Caso Oikos" ha copado las portadas de los diarios en las últimas semanas y se han llegado a producir las detenciones de varios futbolistas y exjugadores, entre ellos los supuestos líderes de la trama, Raúl Bravo y Carlos Aranda.



Las casas de apuestas y la Liga Santander

Desde hace cinco años, la casa de apuestas Sportium y la Liga Santander mantienen un acuerdo a razón de cinco millones de euros anuales por el patrocinio de la mejor liga de fútbol del mundo. Este acuerdo se renovó recientemente, por lo que la alianza entre ambas partes parece que será duradera.



Entre las compañías que invierten en los equipos de la primera división española, Bet365 destaca por encima del resto, ya que patrocina a la mitad de los equipos de la Liga Santander: Athletic, Villarreal, Betis, Getafe, Celta, Rayo Vallecano, Valladolid, Huesca, Eibar y Espanyol.



Por otra parte, tenemos Betway como la segunda casa de apuestas con más representación en la Liga con los patrocinios de Alavés, Levante y Leganés.



También tenemos empresas que prefieren invertir únicamente en un equipo, como por ejemplo el Huesca, el Real Madrid o el Deportivo de la Coruña, con Dorado, Codere y Luckia como patrocinadores respectivamente.



En la segunda categoría del fútbol nacional, de los 22 equipos que han competido la pasada temporada únicamente seis no tenían financiación de casas de apuestas.



Cabe destacar el caso de la Real Sociedad. La directiva del conjunto vasco decidió consultar a su base social acerca de la posibilidad de establecer acuerdos de patrocinio con compañías de este sector en el futuro por medio de la web oficial, la aplicación para dispositivos móviles y las propias oficinas del club. El 86% de los socios del equipo donostiarra (5715 personas) respondieron "no" a esta cuestión.