"La constelación del olvido", de Pilar González La obra gira en torno a un misterio que la protagonista desea mantener oculto en relación a su abuela, la comadrona del pueblo Eva Fraile Rodríguez

jueves, 4 de julio de 2019, 03:52 h (CET) "La última vez que vio a la Muerte fue en el anterior parto. La de Negro se hallaba sentada en la puerta de la casa, desde allí se dirigió hacia adentro, con sonrisa burlona, con paso concluyente. Dejaba huellas de humo tras las pisadas, inmateriales y gigantes."



Ficha técnica

- Título: La constelación del olvido. - Autor: Pilar González - Autopublicado - Fecha de publicación: 2 de julio de 2019. - Premio literario de Amazon 2019







"Volveré, volveré. Lo impediré, lo impediré", son las últimas palabras de Andrea de Luna en el lecho de muerte. Un sueño premonitorio le advierte de que su biznieta Andreíta desvelará el secreto familiar guardado con tanto celo durante más de un siglo." ¿Cumplirá Andrea su promesa? ¿Evitará que el misterio salga a la luz?



Esta novela narra la historia de una saga de mujeres intrépidas, marcadas por los designios de sus respectivas épocas, que tienen la fortaleza de lidiar con padres y maridos, con costumbres sociales machistas e intransigentes, con la guerra, la miseria y la enfermedad. Es también un homenaje a las mujeres que, como Andrea y su abuela, Mamá Justina, transmitieron su legado a las siguientes generaciones para que, por fin, estas fueran libres de desarrollar su potencial.



Un viaje en el tiempo, con variedad de escenarios: la belleza de Sevilla, el esplendor de Baeza, el exotismo de Tanzania y la idiosincrasia de Porto Venere. Costumbrismo, realismo mágico, misterios y revelaciones, conviven en sus páginas. Una novela acerca del destino que nos forjamos, sorprendente y conmovedora, que a nadie dejará indiferente.



LA OBRA

"La constelación del olvido" se caracteriza por un tono femenino fuerte, pues la obra gira en torno a un misterio que la protagonista desea mantener oculto en relación a su abuela, la comadrona del pueblo. Es la novela con la cual Pilar González se presenta este año al Premio Literario de Amazon 2019. La autora ha decidido apostar por la fuerza de lo femenino para llegar a la meta y en especial por el legado que nos han dejado nuestras ancestras.



En este libro, las mujeres hablan de vida y muerte, pues ellas, con el don del parto representan la vida, pero como en toda vida, también, en algún momento, se debe acoger la muerte. Además en él está muy presente la familia. Invita a los lectores a reflexionar sobre la influencia que han tenido en sus vidas sus propias familias.



El género de la novela está a caballo entre el costumbrismo y el realismo mágico, una apuesta muy interesante dado el alto número de thrillers y novelas policiacas que suelen presentarse al concurso. Pilar González arriesga e innova.



La ambientación de la novela viaja por varios lugares, desde Andalucía hasta Tanzania. También se combina el pasado con el presente y a lo largo de las páginas, descubriremos el árbol genealógico de estas mujeres intrépidas.



Por último, Pilar se atreve a tocar temas controvertidos y se postula, sin temor, con acontecimientos como la Guerra Civil.

EL AUTOR

Pilar González es conocida por su obra bestseller El espejo egipcio, su primera obra de ficción. Pilar es terapeuta Gestalt y trabajadora social, experiencia que ha volcado en su libro Fluir con la vida, el cual lleva más de dos años en la lista de bestseller de Amazon en la categoría de Desarrollo personal. Con La constelación del olvido espera conquistar el Premio Literario de Amazon 2019.



«Lo que más me ha gustado del libro es su sensibilidad. Llegar al final de la historia de Andrea, descubrir el secreto que le confió Mamá Justina en su lecho de muerte, y el modo en el que afectará a su bisnieta Andreíta, es algo que te hace mirar adentro y preguntarte qué historias de nuestras antepasadas habrán marcado nuestro presente. ». Sonia López, del blog Generación papel.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

