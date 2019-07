"Leer mis versos es vincularse con la reflexión de temas que nos agobian a los seres humanos" Ana Torres, conferencista y escritora Carlos Javier Jarquín

Ana Verónica Torres Licón (N. 1982, Chihuahua, México) es docente, conferencista y escritora. Desde el 2014 es columnista semanal en el Periódico El Sol de Parral, Chihuahua, versión digital e impresa. Actualmente trabaja como docente en una comunidad urbana rarámuri, en la que atiende grupos heterogéneos y cursa el Doctorado en Educación. El año pasado ganó el primer lugar del certamen “Calaveritas Literarias 2018”, convocado por el consulado de México en la Ciudad, El Paso Texas.



Participación en eventos literarios Ana ha tenido el fabuloso placer de participar en muchos eventos literarios nacionales e internacionales. En el 2018 participó en el IV Maratón de las Letras de la Sociedad de escritores de Ciudad Juárez, A.C. En octubre de 2018, fue invitada al festival de poesía Latinoamericana, Mc Allen, Texas, EE.UU.



En marzo de 2018 fue Invitada al festival de poesía “El Sur Visita al Sur” en Puerto Rico, como ponente y tallerista. Fue Ponente en la Universidad católica de la ciudad Ponce de Puerto Rico con el tema “La migración y el exilio”. Cordialmente ha sido invitada para participar en el Festival hispanoamericano de poesía “ARQUÍMIDES CRUZ / CLAUDIA MARÍA JOVEL” 2019, este evento se realizará del 17 al 20 de Julio de 2019, en la ciudad de San Sebastián, San Vicente, El Salvador. En este evento asistirán poetas de toda la región Latinoamericana.



Conferencista

Sus esfuerzos de muchos años de trabajo comienzan a dar resultados positivos, en éstos últimos años el éxito literario le ha saludado con dorado privilegio. Es una mujer que contagia dulce inspiración, en sus conferencias siempre está abordando temas actuales e interesantes, su pasión por enseñar es inigualable y cada día se luce con vivo esplendor. Ha brindado conferencia en TEDx (Technology, Enterteinment and Design), (Tecnología, entretenimiento y diseño). “Esta es una organización mundial dedicada a dar a conocer ideas que son dignas de difundirse. Ella Presentó el tema: ‘Cosmovisión’ en el cual describe como se rompieron sus paradigmas sobre el mundo que conocía y la interculturalidad”. ¿Qué significa para ti, participar en estos eventos internacionales?



Ana: Es un honor compartir mis letras, mostrando una hermandad con los países de habla hispana. La poesía nos une, ya que evoca sentimientos y emociones. Los seres humanos en estos tiempos debemos saber que son más importantes nuestras semejanzas que las diferencias, la humanidad no tiene fronteras, las distancias son aparentemente más cercanas.



¿Qué nos permiten las expresiones artísticas?



Ana: Las expresiones artísticas, literatura, música, danza, pintura, son expresiones netamente humanas, que nos permiten evocar lo bello y vivir en excelsa confraternización.



¿Qué mensaje trasmites en tu poesía?



Ana: Leer mis versos es vincularse con la reflexión de temas que nos agobian a los seres humanos, como el tiempo, que en esta era de la globalización y la era digital, pareciera que los minutos son cortos. El deseo humano de reflexionar sobre sus sentimientos, emociones se diluye con los compromisos laborales, económicos y sociales que son parte necesaria de las agendas.



¿Qué temas abordas en tus conferencias?



Ana: Los temas que manejo son educación, humanidades, ámbito empresarial y desarrollo humano.



Antología

