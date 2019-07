​Compara vuelos y hoteles y consigue las mejores ofertas para irte de vacaciones

Ha comenzado el verano y con él las vacaciones, el momento más esperado para miles de españoles. Si todavía no tienes claro qué vas a hacer, a dónde vas a viajar y dónde te vas a alojar, todavía estás a tiempo de encontrar buenos precios y de comparar vuelos y alojamientos para encontrar el que más se adapte a ti.



En los próximos meses habrá millones de desplazamientos, los hoteles se llenarán de viajeros y las ciudades de turistas esperando descubrir rincones increíbles. Hay muchísimas opciones aunque muchas veces el precio es un factor importante a la hora de decantarse por una o por otra. Con el buscador de vuelos de Viajesestrella.com lo tendrás fácil para encontrar las mejores ofertas en la actualidad. Compara entre toda la oferta de vuelos y filtra las mejores opciones.



Para muchos, el viaje comienza mucho antes de irse de vacaciones. Organizar una escapada puede ser tan emocionante como el viaje en sí. Eso sí, la búsqueda debe ser cómoda y práctica. Por tanto, ya no es necesario contratar los servicios de una agencia de viajes para que te planifique todas tus vacaciones desde que sales de casa hasta que vuelves a entrar. Ahora tienes la posibilidad de realizar un viaje mucho más personalizado y ahorrarte el coste del intermediario.



Además de los vuelos, otro aspecto a tener en cuenta es el alojamiento. Pasar tu estancia en el hotel correcto puede ser determinante para que tu experiencia sea un éxito. Tanto si tu hotel perfecto es un alojamiento rural en medio de la naturaleza como si es un gran edificio en el centro de la ciudad más cosmopolita, tendrás la oportunidad de escoger el que más te encaje con un buscador de hoteles con los filtros adecuados.



Cómo encontrar los vuelos y alojamientos más baratos



En viajesestrella.com utilizan un sistema de filtros que te mostrará únicamente las opciones que coincidan con los parámetros que sean de tu interés. Puedes escoger entre cientos de opciones tanto de vuelos – fechas, países, clase, precios, escalas, compañías… - como de hoteles – baratos, de lujo, todo incluido, media pensión, equipamiento…-. Todos tus deseos se convierten automáticamente en opciones reales entre las que elegir.



El objetivo es que puedas planificar gran parte de tu viaje sin tener que desplazarte, a golpe de clic desde la comodidad de tu casa. De hecho, ni siquiera tendrás que indagar entre diferentes páginas web, la plataforma te irá redirigiendo a los lugares adecuados para que sea una gestión rápida y totalmente intuitiva. Una gestión que termina con tus reservas confirmadas y tus billetes comprados. Los mejores resultados en el menor tiempo posible, para que solo te preocupes de imaginar lo que vas a disfrutar hasta que llegue el momento de partir.



Ventajas de utilizar un comparador de vuelos y hoteles para organizar tu viaje



Tu tiempo vale oro: La búsqueda del hotel y el vuelo perfectos no puede llevarte horas y horas. Deja que hagan por ti el trabajo más complicado para que tu puedas valorar entre las opciones que realmente te interesan.



Los mejores proveedores: Una plataforma que trabaja con los mejores proveedores es garantía de calidad. Un viaje es un evento en el que pueden ocurrir muchos imprevistos. Te recomendamos que no te la juegues y viajes con compañías y proveedores de viaje de confianza. Al final, estas decisiones son las que permitirán que tus vacaciones sean tal y como te las habías imaginado. Viajesestrella.com trabaja con más de 70 de estos proveedores.



Buscando hasta el último rincón: No solo trabajan con proveedores grandes sino también con empresas y compañías locales, donde puedes encontrar los mejores precios.



Servicios extra: Además de hotel y alojamiento tendrás la posibilidad de buscar otros servicios como desplazamientos al aeropuerto, alquiler de automóviles o actividades a realizar en tu destino vacacional. ¿Te imaginas poder organizar toda tu escapada en tan solo una tarde?



Total transparencia: Es un servicio sin cargos adicionales ni precios ocultos. Las tarifas de los vuelos y hoteles que aparecen en pantalla son las reales, sin letra pequeña, tasas ni incrementos de precio inesperados e injustificados, como debe ser un buscador de vuelos y de hoteles.



Atención al cliente inmejorable: En todo momento te pueden surgir dudas o quizá hayas cometido un error al introducir tus preferencias. Para cualquier consulta, duda o problema, la plataforma ofrece a sus clientes un servicio telefónico que da respuesta al usuario, incluso a través de whatsapp, para que la gestión te resulte aún más cómoda.



Información adicional: Además de los servicios ya mencionados tienes a tu disposición una calculadora de compensación por retraso o cancelación de vuelo, a través de la cual puedes consultar si tienes derecho a recibir una cantidad compensatoria. Solo tienes que introducir los datos de tu vuelo e indicar el motivo del retraso o cancelación.