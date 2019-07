​Pisos de lujo en Barcelona, un sector en auge ​Ya sea para temporadas largas o cortas, este tipo de infraestructuras proporcionan todo lo que busca cualquier persona Redacción Siglo XXI

Cuando hablamos de pisos de lujo, todo el mundo piensa indirectamente en empresarios o personas con un alto poder adquisitivo. Es cierto que no todo el mundo puede permitirse comprar un piso de alto standing en Barcelona, pero también lo es que los precios pueden sorprenderte más de lo que pensabas. En casa.cat puedes encontrar todo tipo de ofertas si estás buscando uno de estos pisos.



El mercado de las viviendas de lujo

A pesar de lo que puede parecer, el mercado de los pisos de lujo en Barcelona no ha hecho más que aumentar desde hace algunos años. Seguramente, después de la crisis, te estés preguntando cómo puede ser esto posible. Te lo explicamos en tres pequeños puntos:



- Actualmente es más fácil que nunca obtener financiación si lo comparamos con otros países europeos.



- Los países de Europa del Norte, junto a Inglaterra y Alemania llevan tiempo invirtiendo en este tipo de viviendas.



- Los pisos de lujo en alquiler es muy fácil rentarlos. Es decir, se trata de una inversión muy rentable y segura, ya que al estar situados en una zona de playa y en una de las ciudades más bonitas de toda Europa, el sector turístico siempre está en alza, pudiendo aprovecharte de ello.



Inversores inmobiliarios En Oriente existe una crisis basada en el terrorismo, haciendo que cientos de familias tengan que recorrer miles de kilómetros para buscar un país nuevo donde vivir y proporcionarles a sus hijos una vida más tranquila, segura y asequible, como la que se encuentra en nuestro país.



A esto hay que añadirle los inversores asiáticos que se decantan por nuestro país para adquirir una vivienda que les sirva de lugar donde pasar sus vacaciones. Medio mundo se siente atraído por la riqueza cultural española, así como de las bellezas que se pueden encontrar en Barcelona.



Ya sea para temporadas largas o cortas, este tipo de infraestructuras proporcionan todo lo que busca cualquier persona, ya sea para vivir durante todo el año o tan solo durante el verano. Durante el resto del año, lo que hacen es alquilarla para no perder dinero, motivo que los lleva a recuperar la inversión a medio o largo plazo. A partir de ahí, son todo beneficios económicos.



¿En qué fijarse antes de comprar un piso de lujo?

Si llevas tiempo pensando en comprar una vivienda de lujo en Barcelona, es importante que tengas en cuenta estos cuatro factores: ubicación, tamaño, estado y distribución.



En el caso de que quieras sacar la máxima rentabilidad, tu objetivo principal es el de encontrar un equilibrio perfecto entre todos los elementos que componen la infraestructura. Los pisos de casa.cat se encuentran en el prestigioso Barrio de Pedralbes, con una gran cantidad de establecimientos y puntos de interés cercanos.



Si por el contrario lo único que te importa es salir a la terraza y disfrutar de un buen libro junto a una copa de vino, nuestra recomendación es que te fijes más en las vistas, ya que pasarás una gran cantidad de horas en la terraza o balcón.

