Recordándote Un poema de Esther Videgain

martes, 2 de julio de 2019, 10:27 h (CET) Recordándote, me encuentro en la alcoba,

sola, abatida.



Recordándote,

me encuentro en mi triste pensar,

sola, abatida.



Recordándote,

me encuentro en este tardío día,

donde el amanecer se hace noche.



Donde cada mañana cae el olvido,

y en el olvido ya no florece tu cariño,

