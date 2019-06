Un fallo de Suárez en los penaltis elimina a Uruguay en cuartos de final El combinado de Ricardo Gareca no fue mejor que los charrúas, pero sí supo aguantar Redacción Siglo XXI

La selección de Perú sorprendió a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América y disputará las semifinales ante Chile después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario y resolver en la tanda de penaltis (4-5) gracias a un error de Luis Suárez en el primer lanzamiento.

Perú jugará su tercera semifinal en las últimas cuatro ediciones, un nuevo éxito del fútbol franjirrojo, espoleado tras caer goleado ante la anfitriona Brasil (5-0) en la fase de grupos y renacido -desde los 11 metros- para seguir con vida en el torneo sudamericano y dejar fuera a una de las candidatas.

El combinado de Ricardo Gareca no fue mejor que los charrúas, pero sí supo aguantar para llegar con vida al tramo final. Un posible penalti sobre Guerrero en la primera mitad y un disparo lejano del mítico delantero peruano fueron los únicos argumentos en ataque para los flamantes semifinalistas de la competición.

Por contra, Uruguay fue el gran protagonista del encuentro con hasta tres goles anulados por fuera de juego, el último de ellos por escasos centímetros. De Arrascaeta fue el primero en batir a Gallese, pero el VAR impidió el 1-0. Cavani también marcó pasada la hora de partido, pero su posición antirreglamentaria volvió a repetir la historia. Y Suárez, a escasos minutos del final, marcó en línea de gol pero ni tan siquiera lo celebró.

El delantero del FC Barcelona interpretó, según vio el balón entrando en la portería, que podía haber fuera de juego. Suárez se desesperó sin saber que todavía le quedaría por vivir el momento más amargo del partido. Antes de que llegase la fatídica tanda de penaltis, el equipo de Óscar Washington Tabárez, siguió intentándolo.

El 'profesor', que se convirtió este sábado en el primer seleccionador en la historia del fútbol que alcanza los 200 partidos con un combinado nacional, modificó sus fichas para hacer más daño a Perú, pero sólo el balón parado le dio más réditos. El madridista Fede Valverde estuvo a punto de encontrar el gol en un lanzamiento de falta desde media distancia.

Sin embargo, todo se decidió en la tanda de penaltis como así lo han hecho tres de los cuatro partidos de cuartos en esta Copa América. Luis Suárez fue el primer lanzador y el único que erró en los diez disparos. El culé terminó llorando sobre el césped del Arena Fonte Nova y Perú celebró otra histórica presencia entre los cuatro mejores de Sudamérica.

