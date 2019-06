Yo también les deseo mucha suerte Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 29 de junio de 2019, 09:21 h (CET) Yo también les deseo mucha suerte.



A las mujeres que padecen humillaciones,

acoso laboral y sexual, diferencias salariales,

peores trabajos...



Yo les deseo mucha suerte...

A la mujer:

Suerte prisionera de la vida...

que no entiendes...

suerte doncella de la armonía

a la que todos desean hundir...

suerte dama de la noche

y de los días...

suerte y continúa tu camino mirando

siempre hacia adelante...

suerte y valor para escoger

las mejores rutas para progresar

y contra el machismo

y la desigualdad luchar...

pelea, que en algún momento de la historia,

se obtendrán mejores frutos que hasta ahora...



Suerte niña de ojos tristes

y que no te metan en una cárcel de piedras...

escapa antes de este horrible lugar

en que estás ahora

si vivir se te hace insoportable....

Y ese créeme, es el mejor consejo...

Mujer, mujer, ¿de qué te quejas?...

mujer, mujer, sé una niña nueva,

Y corre, corre,

antes de que sea demasiado tarde...

A París, Ecuador o Venezuela...

¿Qué importancia tendrá?...



Pero corre...

escapa y denuncia tu situación.



Mujeres de las que nadie

se ha preocupado lo suficiente...

pero piensan en que se recuperarán,

la dicha alcanzarán y progresarán.

Preocuparos por los animalitos abandonados

a su suerte como vosotras,

os ayudará a vivir,

