España piensa ya en China ​Como primer objetivo para las pupilas de Vilda está el superar esta primer fase de grupos, algo que lograrán las dos primeras selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de junio de 2019, 17:41 h (CET) La hoja de ruta de la selección española de fútbol femenino y la de su entrenador Jorge Vilda, no cambia un ápice tras la derrota por la mínima ante Alemania en la segunda jornada de la fase de grupos, una 'derrota que refuerza', según palabras del técnico español.



Y es que lejos de sumirse en el pesimismo, España piensa ya en el compromiso vital que le enfrentará a China el próximo lunes en el Stade Océane de Le Havre. Los precedentes más cercanos son favorables a La Roja, que se impuso al combinado asiático en dos amistosos que se disputaron en Septiembre de 2015, con resultados de 1-3 y 1-2. China sembró muchas dudas en su fase de preparación para este Mundial, cuajando un gris papel en el torneo de Algarve, donde solo sumó un empate en tres encuentros y posteriormente cayó contra Francia en el último amistoso previo al inicio de esta cita.



De los aspectos positivos que se pueden sacar del revés ante Alemania, sin duda el más destacable es que el relevo generacional se está haciendo bien en esta selección. Contra un rival fuerte, entre las primeras potencial del balompié femenino, jugadoras como Nahikari García, Patri Guijarro o Lucía García, fueron claros ejemplos del buen trabajo que se está realizando en la base. Como apunte, reseñar que en Alemania existen más de un millón de licencias de jugadoras, por las 60.000 que hay en España. Hace años, parecía imposible que España pudiera jugarle de tu a tu a Alemania, pero el crecimiento de la Liga Iberdrola y la apuesta de todos estamentos por el fútbol femenino, así como la mayor repercusión mediática, poco a poco van equiparando esta liga con el resto de potencias europeas.



Como primer objetivo para las pupilas de Vilda está el superar esta primer fase de grupos, algo que lograrán las dos primeras selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras. Pero es que en el horizonte también están los JJ.OO de Tokyo 2020 y los tres billetes directos que se otorgan en este Mundial a las tres primeras selecciones europeas. España todavía no está en el Top 10 (13ª), pero el optimismo es grande, a tenor de los resultados que están logrando las categorías inferiores: 4 Europeos Sub-17, 3 Europeos Sub-19 y un Mundial Sub-17.



El fútbol femenino está en claro auge y afortunadamente son muchos los portales deportivos y de apuestas que hacen un seguimiento continuado de esta cita futbolística de Francia. En la sección casa de apuestas de este portal se pueden seguir las evoluciones de España y de esta copa mundial, que ha tomado el relevo en las portadas tras la finalización de las ligas europeas. El lunes, todos las miras puestas en La Roja y en su duelo ante las chinas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Barça vence por penaltis al Palma en el inicio de las semifinales Tras el 2-2 de la prórroga, Juanjo detuvo a Taffy la pena máxima decisiva El Teruel conquista su séptima Superliga Masculina Los turolenses supieron controlar las acciones de los locales La Crazy Cross vuelve a Castellón de la Plana Durante el evento, todos los participantes que asisten disfrazados deben pasar por el photocall para participan en el concurso de disfraces El Derby de Kentucky La carrera es tan excitante como corta: apenas dos minutos de duración en los que los jinetes deben de estar concentrados al máximo ​Rápida y contundente victoria de Ari y Ale en la final del WPT Alicante Varios errores en la red de Sánchez-Alayeto y Brea otorgaron puntos valiosos a sus contrincantes