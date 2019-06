El 40% de los españoles hace más deporte en verano Dejar de hacer deporte durante el verano es una pésima idea Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de junio de 2019, 17:13 h (CET) Nos hace sentirnos mejor, estimula la secreción de serotonina, nos pone en forma, acelera nuestro metabolismo, nos ayuda a descansar bien... Que el deporte conlleva múltiples beneficios para nuestra salud es una realidad sobradamente conocida. Sin embargo, con la llegada del verano y las altas temperaturas hacerlo al aire libre puede convertirse en un auténtico suplicio. Por no hablar del cambio de rutina que suponen las vacaciones y de otras “dificultades” añadidas.



Por fortuna y aunque los españoles no seamos demasiado activos -los datos del último informe elaborado por el comparador de seguros de salud Acierto reflejan una tasa de sedentarismo del 57%- parece que sí hacemos más deporte en verano. De hecho, hasta 2 de cada 5 incrementa la frecuencia cuando llega esta época del año. Pero ojito con los motivos, que la salud tiene muy poco que ver.



Así es el deportista español

Efectivamente, porque este incremento de la práctica deportiva no tiene tanto que ver con que los días alargan y apetece más hacer ejercicio al aire libre, sino con razones estéticas y con la operación bikini tardía. Así lo reconocen hasta 3 de cada 5 encuestados por el comparador que, lejos de mejorar su estado físico, lo que quieren es presumir de buen tipo o de lo “cachas” que están. Le siguen aquellos que dicen querer estar más sanos y los que desean adelgazar. El resto alega otros argumentos como divertirse, conocer gente nueva, etcétera. Dada la relevancia de la parte estética no nos extrañan entonces otros datos que desvela el informe, como que son muchos los que se ponen a régimen a última hora y más los que optan por una dieta milagro -en estas últimas creen hasta el 64% de los españoles-.



Los más activos durante esta época del año son los baleares y madrileños, seguidos de los riojanos. Los extremeños y gallegos se encuentran en el lado opuesto de la balanza. Otras variables que influyen son el nivel socioeconómico. Cuanto más alto es este, más ejercicio se hace y más dinero se gasta en equipamiento deportivo -la media española ronda los 90 euros-.. En cualquier caso, a los españoles les gusta hacer ejercicio con sus amigos -lo hacen 2 de cada 5-. Casi la misma proporción opta por hacerlo en solitario, mientras que el resto alterna o se va con algún familiar, compañero de trabajo o similar. Aunque estos son la última opción (solo el 4% hace deporte con compañeros de estudio o trabajo).



En cuanto a las modalidades deportivas, triunfan el gimnasio y el running. En la ecuación y por orden de preferencia entran el fútbol, la natación, el pádel y el ciclismo. Aunque aquí hay diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ellas sienten muchísima más preferencia por el gimnasio que ellos.



Cuidarse tiene premio en el seguro de salud Y precisamente porque hacer deporte conlleva múltiples beneficios para la salud, algunas aseguradoras premian a sus clientes que se mantienen activos. Es el caso de Néctar, que cuenta con planes de recompensa y beneficios para este tipo de usuarios.



“Las aseguradoras están empezando a ser conscientes de que, probablemente, un cliente que practica ejercicio con regularidad conllevará un menor gasto sanitario a la larga y, por tanto, un menor riesgo. La popularización de los wearables y la integración de sus datos en el mercado asegurador serán fundamentales para adaptar las pólizas a los hábitos de ejercicio de los usuarios”, apunta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.



Cómo hacer deporte en verano sin “morir” en el intento

Eso sí, para hacer deporte en verano tendrás que poner en marcha una serie de consejos. Por ejemplo, evitar salir durante las horas de mayor temperatura. Esto es entre las 12 y las 17. Lo ideal es que te calces las deportivas durante las primeras y últimas horas del día, cuando todavía no ha salido el sol o cuando ya ha caído.



La vestimenta es otro punto importante. Una holgada y transpirable te ayudará a mantenerte seco y evitar molestas rozaduras. Los calcetines y el calzado cobran especial relevancia.



Tampoco podremos olvidarnos de untarnos con el protector solar del factor adecuado para nuestra piel y de hidratarnos correctamente, pues los riesgos son mayores durante esta época del año. Proteger los ojos y la cabeza con unas gafas homologadas y una gorra o visera transpirable también es básico.



Opta por modalidades que puedan realizarse indoor durante los días más calurosos como la natación, el gimnasio, etcétera.



Por qué dejar de hacer deporte en verano es una mala idea

En cualquier caso, dejar de hacer deporte durante el verano es una pésima idea, pues esto puede tener un impacto muy negativo sobre nuestro metabolismo -aunque todo dependerá de cada individuo, por supuesto-. De hecho, recientes investigaciones apuntan a que aquellos adultos que dejan de ser activos de repente sufren una suerte de "trastorno metabólico" que hace que sus niveles de azúcar se incrementen, que pierdan masa muscular, y que adquieran más grasa en determinadas zonas del cuerpo como el abdomen.



Por supuesto, en esto también influye la duración del "parón de actividad”. Además, a esto tenemos que añadirle las comentadas vacaciones -que hacen que nuestras rutinas se alteren- y que inciden en nuestros hábitos alimentarios- Por no hablar de los tentadores helados y de la cerveza fría en el chiringuito o la terraza. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para prepararte el Camino de Santiago ​El Camino de Santiago es un recorrido de alto valor cultural, muy visual y sobretodo con mucha carga emocional Islandia en autocaravana, una aventura sin límites ¿Os suena Juego de Tronos? ¿Qué hay más allá del muro? Pues muchas de sus escenas están grabadas en Islandia El mejor lugar para aprender inglés en Barcelona SpeakYourMind es una escuela que ha destacado por la forma en la que imparten los conocimientos a sus estudiantes y por enfocarse en que realmente entiendan y aprendan el idioma ¿Cómo conseguir que los niños hagan un buen uso de Internet también en verano? El 90% de los menores de 10 años tiene acceso a Internet Día Mundial de la Tapa: la tortilla de patatas, la preferida Tres de cada cinco españoles la prefiere con cebolla