El Deportivo, a la final del 'play-off'

El Deportivo de la Coruña jugará la final del 'playoff' de ascenso a la Liga Santander tras eliminar al Málaga en la primera eliminatoria (5-2 en el global) después de volver al ganar al cuadro andaluz en un pobre partido (0-1) que se resolvió con un gol de Álex Bergantiños a ocho minutos del final.



Las prisas de los locales y la falta de puntería dieron aire a un Depor que encontró su premio en la recta final. Primero por la ocurrencia de Bergantiños y, segundo, tras el error de Munir en la recepción del balón. El fallo, tan grosero, no debería empañar la gran temporada del portero marroquí, pero sí sirve para acabar con el sueño del ascenso una semana antes de lo previsto.



Munir tenía casi atrapado el balón, pero la precipitación de sacar rápido le jugó una mala pasada. El africano, que rechazó jugar la Copa África con su país, no dejó de llorar en lo que faltaba de partido. El gol condena a un Málaga a seguir en la división de plata después de su gran temporada y de haber terminado el curso en tercera posición.



El Depor, por su parte, hizo bueno el discurso del sexto clasificado y jugó al trantrán a la espera de una ofensivo de los boquerones. El mejor volvió a ser Ontiveros, que avisó a los diez minutos con un lanzamiento exquisito a la madera. Leschuk también lo intentó, pero el Deportivo no tuvo que sufrir en la primera mitad.



En los gallegos, sólo un tiro de Edu Expósito dio síntomas de recuperación, pero el marcador tampoco apretaba y nada cambió en la segunda mitad. Se arrancó con el mismo ritmo, sorprendentemente para el Málaga, y apenas existieron opciones de marcar el primero para meter el miedo en el cuerpo al conjunto de Martí.



Los de Víctor Sánchez del Amo intentaron mejorar con Koné en el campo, pero no hubo manera. Así trascurrió el partido hasta que Bergantiños cambió el discurso con un disparo que parecía sencillo para Munir. El balón entró, el Depor pasó y el Málaga se quedó en el camino. Los coruñeses ya esperan a Málaga o Albacete en la final para estar en Primera.