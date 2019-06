Aunque Juego de Tronos termine… Llega El Claro de Ozhar Entrevista a Carlos Iglesias Eva Fraile Rodríguez

Carlos Iglesias se ha estrenado este año con su novela de fantástica épica El claro de Ozzhar, la cual está siendo muy bien valorado por los lectores y nos recuerda a obras como Juego de Tronos o El señor de los anillos. Carlos Iglesias ha creado todo un mundo fantástico, con sus distintas razas, sus conflictos y hasta su propia geografía (acompañada de impresionantes mapas a color) que dará lugar a toda una saga de novelas.

Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por responder a las preguntas.

Todos los lectores pueden leer la sinopsis del libro, pero ahora queremos que sea el propio autor quien nos hable de él. ¿De qué trata tu novela, Carlos? En el libro viajaremos a la Tierra de Olfsan, un mundo cercano a lo medieval, poblado de seres asombrosos como dragones y elfos, pero sobre todo, con un entorno lleno de magia.

En la primera parte denominada En la antigüedad, varias razas se verán asediadas de improviso por un enemigo imposible de vencer. Solo con la unión de todas ellas tendrán posibilidades de sobrevivir. Reunidos en un lugar mítico presentarán sus más preciados símbolos: dragones, elfos, enanos, shantales y humanos con la esperanza de poder presentar un frente capaz ante la lucha inminente. En ese momento sufriremos en una batalla épica cuyo resultado tendrá repercusiones inimaginables para el futuro de toda la tierra conocida.

Siglos después, la situación política del lugar se encuentra con muchas rivalidades entre razas, pero también dentro de estas. En ese entorno, viviremos junto a Sivok, un joven aprendiz de mago, Merkus, su maestro, y Rupert su primo, aventuras y aprendizajes de hechicería, reuniones secretas de altos mandos, situaciones inesperadas y todo ello en un momento en el que se desenvuelven más batallas y otras están a punto de comenzar. ¿Tendrán relación los conflictos bélicos y los hechos sin precedentes con el desenlace de la Guerra Antigua? Te invito a sumergirte en este nuevo mundo donde conocerás a seres de diferentes razas y en el que la acción no para.

En las novelas de fantasía, el worldbulding es muy importante. ¿Cómo has ido construyendo el mundo y a los personajes de tu trama? He perfilado desde el inicio del libro una gran parte del mundo donde se desarrolla la novela. Uno de los primeros pasos fue definir a los seres que lo habitan. Creé algunas razas como los batrocks, quienes en este universo literario son enemigos naturales y verdaderos rivales para los dragones o los shantales, preocupados por la naturaleza y con sentidos muy desarrollados.

Dibujar el mapa sobre el que se desarrolla la acción era sin duda un paso fundamental, para esto consideré las distancias entre los lugares importantes, los ecosistemas, los climas y los elementos naturales. A partir de ahí, cada civilización tiene ubicados sus territorios. Por ejemplo, los humanos tienen sus fortificaciones y los enanos son muy celosos de sus montañas. Adjudicar nombres apropiados a cada uno de los lugares era imprescindible. Algo más específico era identificar no solo las relaciones entre las razas, sino también dentro de ellas. Cada reino tiene su ideal, su escuela de magia enfocada de diferente manera, sus colores y hasta su escudo. Otro aspecto como el dios particular de cada una de las razas también fue considerado.

Un punto muy interesante fue ambientar todo dentro del medievo, esto debo agradecérselo a Xosé Antonio López Silva, él me guio en este apartado con gran detenimiento.

Desde mi punto de vista, hay dos tipos de fantasía: La fantasía más mágica/ancestral (como por ejemplo, los libros del Rey Arturo) y la fantasía más bélica (Juego de Tronos). ¿En dónde encasillarías a tu libro? En este caso intento ubicarme en lo que considero fantasía épica tradicional, un lugar en donde gran cantidad de los acontecimientos serán afectados por la magia, pero las batallas forman una parte fundamental para la historia de Olfsan, desde su comienzo, hasta la conclusión en el último libro. Respondiendo a la pregunta, me parece que pretendo establecerme en un punto medio entre la magia y la batalla, en donde una se mezcla forzosamente con la otra.

¿Qué es exactamente el Claro de Ozzhar? Es un lugar en la Tierra de Olfsan con un misticismo incomparable. Nadie sabe quién lo hizo. Lo constituyen rocas de gran tamaño que forman dos circunferencias. La exterior a base de monolitos altos y la interior de unos grandes marcos. En el centro, una roca circular de color blanco se asemeja a una mesa y cierra el entorno. Cada ser que entra en este paraje se siente inmerso en un silencio excepcional, pero casi nadie sabe para qué existe.

Algunos lectores han comentado que la trama no tiene mucha carga romántica, pero me consta que en futuras entregas esto va a cambiar. ¿Nos cuentas un poco sobre ello? Este primer libro está más enfocado al planteamiento del mundo y la magia, pero no por ello deja de haber momentos de romance. En la continuación de la trama se presentarán más situaciones con carga romántica entre personajes que en esta primera parte se han presentado fugazmente. Aparecerá una nueva protagonista y abarcará un campo más amplio en este tema. Eso sí, siempre desde una perspectiva juvenil.

¿Qué razas vamos a encontrar en tu novela? En este primer libro las razas que aparecen son:

Dragones: Seres de un tamaño sorprendente. Caminan con la seguridad que solo puede brindar el conocimiento más antiguo de la tierra y la fuerza más brutal sobre esta.

Elfos: Son seres muy longevos, llegan a vivir muchos siglos, son inmunes a enfermedades y mueren solo cuando reciben daño físico. En su mayoría son esbeltos, de cabello claro, tez blanca, facciones casi perfectas y con las orejas un tanto puntiagudas.

Enanos: Seres de baja estatura pero muy corpulentos. A los varones les gusta presumir sus barbas largas. Disfrutan de vivir dentro de las montañas, pues son muy hábiles para la excavación y les encantan las piedras preciosas.

Humanos: Sus crecientes poblaciones han ocupado grandes territorios en la tierra de Olfsan, donde cuatro reinos controlan los territorios que dominan.

El reino de Abandar: formado por caballeros honorables sobre regiones montañosas. Sus magos se especializan en el control de las fuerzas de la naturaleza.

El reino de Paderot: surgido por la unión de tres familias nobles. La magia está prohibida por orden real.

El reino de Henkal: regido por la familia noble más antigua. Hogar de magos poderosos.

El reino de Rouzen: rodeado de extensas praderas. El él habitan magos en busca de nuevos conjuros.

Shantales: Seres con características muy particulares. Sus sentidos están mucho más desarrollados que en cualquiera de las otras razas. Les gusta vivir en paz con todo lo que existe en la naturaleza. Tienen una capacidad especial para camuflarse en los parajes naturales.

Batrocks: Son seres con garras tan incisivas como espadas, perfectamente afiladas y tan duras como el metal. Sus cabezas y sus cuerpos se podrían comparar con una horrible rata. Sus alas, formadas con ángulos perfectos para el vuelo, tienen un tamaño equivalente a más de tres veces el de un gran toro. Lo más aterrador es su forma de ataque. Siempre se reúnen en grupos de diez o quince y el líder selecciona una presa, un objetivo, y ninguno deja de atacarla o cambiarla por otra hasta haber terminado, o más bien, destrozado a la criatura elegida. Estos seres odian en especial a los dragones, a quienes ven como sus enemigos naturales.

Orcos: Son seres musculosos y fuertes, matan con una sed insaciable a cuánto ser viviente encuentran que no tenga sangre obscura. Su ideal es tener el dominio único y absoluto de todo.

Goblins: Seres de mediana estatura. Estos prefieren utilizar técnicas de largo alcance en las batallas y solo participan en combate cuerpo a cuerpo cuando los enemigos ya han sido malheridos. Son carroñeros.

“Espías”: Son una variación de goblins pero más alargados. Son más inteligentes que las otras razas llamadas obscuras. De forma similar a los shantales, tienen algunos de los sentidos más desarrollados. Solían ser seres de naturaleza pacífica y muy asustadiza, pero algo cambió ese comportamiento natural en algún momento.

Existen muchos otros seres en la Tierra de Olfsan, algunos de estos aparecerán en los siguientes libros de la saga y otros es posible que no sean descubiertos… por ahora.



¿Tienes alguna raza, algún símbolo o algún reino preferido? Dentro de las razas mencionaría a los dragones. Muchas de sus características son conocidas, pero en la Tierra de Olfsan hay ligeros cambios que tienen grandes repercusiones. Uno de estos sería que son los portadores de todo el conocimiento de la magia.

Si te refieres a un símbolo desde el punto de vista del libro, optaría por el arco de Elfarir que se renovará en el Arco de la Precisión. Una de las cualidades que posee este arma es proporcionarle una puntería inigualable a su portador. Si la pregunta va enfocada a un símbolo como elemento gráfico, en el libro hay varios y muy importantes. Me parece que optaría por el ojo shantal que simboliza la mirada insuperable de esa raza.

Si debo escoger un reino me quedaría con Henkal. Es el que tiene mayor territorio, más bastiones, una escuela de magia importante y una familia noble con gran tradición.

¿Hay algún mensaje interno en el libro que quieres lanzar a los lectores? Uno de los principales mensajes es el llamado a la aceptación de los diferentes seres por encima de sus diferencias, tanto físicas como políticas. Es un caminar complejo, pero si se basa en el conocimiento y entendimiento del otro, es algo que se puede dar.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera escribir una novela sobre fantasía épica? Me parece muy común que en este tipo de novelas aparezcan una gran cantidad de personajes, reinos y lugares, por ello me parece fundamental perfilar cada uno de estos elementos con detalle para no confundirse en el camino.

El claro de Ozzhar se encuentra disponible en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital.

