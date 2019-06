La historia de la industria pornográfica en España Los orígenes del cine erótico en nuestro país datan de los años 20 Nacho Moreno

martes, 11 de junio de 2019, 17:27 h (CET) Fruto de la irrupción de las nuevas tecnologías, la industria pornográfica española ha conseguido desarrollarse en las redes, pasando de ser un entretenimiento a un negocio. Gracias a ello en España han labrado sus carreras los mejores actores y actrices del panorama internacional, algunos tan reconocidos como Nacho Vidal, Lucía Lapiedra o Rebeca Linares. Pero como en todos los negocios, los inicios siempre son costosos. Y no iba ser menos en la industria del porno.



Los orígenes de la pornografía en nuestro país datan de los años 20 del siglo pasado. El rey Alfonso XIII era un gran amante del erotismo y encargó la realización de una serie de películas que pueden considerarse como las primeras películas del género en España.



Con la dictadura llegó la represión en todos los ámbitos y por ello era imposible producir filmes pornográficos, pero con la muerte del dictador Francisco Franco en el año 1975, el erotismo y la sensualidad comenzaron a entrar en el día a día de los españoles. Un ejemplo de ello es la película "Visanteta, estate quieta", rodada en 1979 en la población valenciana de Favara, en la que se unían el humor y el erotismo para dar con una grabación en la que se rompen los esquemas clásicos marcados hasta la fecha. A pesar de que no se trata de una película porno tal y como la entendemos hoy en día, si que marcaba un cambio de paradigma establecido.



Más adelante, en el año 1984, se estrena el primer largometraje de pornografía español, "Lilian, la virgen pervertida", un film dirigido por Jesús Franco que nace como resultado del auge que alcanzó el género en los años 70 a escala mundial.



A partir de los años 90, la industria fue asentándose en nuestro país gracias a la labor de directores y guionistas como José María Ponce, considerado por muchos como el padre del porno en España. Esta normalización dio como fruto la aparición de festivales como el FICEB de Barcelona, donde se daban cita productores, actores y guionistas de la industria.



Hoy en día, la industria pornográfica española ha logrado establecerse en nuestro país gracias a la aparición de las nuevas tecnologías, por medio de las cuales pueden hacer llegar el producto a un número mucho mayor de gente.



