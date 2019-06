"Celebro la vida como Walt Whitman"

Eres poeta y pintor. Como poeta has ganado importantes premios; como pintor, igual. Llama la atención este premio: Pintor Europeo 2005 otorgado por el Parlamento Europeo. Háblanos de ello.

Lo cierto es que me muevo bien en estas dos artes femeninas: pintura y poesía, son para mí, amantes, hermanas, lluvia, sol, cuerpos,... todo lo que tenga vida, y aún, aquello que creemos inanimado como: piedras, montañas, tierra, cielo, nubes... De ahí que necesite expresarme con las dos maneras: la palabra y el color. El premio que se me concedió por el Parlamento europeo fue al conjunto de mi obra expuesta en Bélgica y Holanda en 2005, a propuesta de críticos de arte y periodistas que estuvieron como invitados en mis exposiciones. Fue un premio muy importante para mí, porque se reconocía mi obra dentro de Europa.

También en poesía has ganado el premio Antonio Machado, entre otros. Pero lo que más llama la atención de ti es la proximidad. En las redes te mueves como uno más, como un amigo, un hermano lleno de humanidad. Cuando publicas un poema siempre pones "A mis amigos amantes de la poesía".

Decía García Lorca que la poesía necesita amantes, y es algo en lo que estoy de acuerdo. Me parece bien el acercar la poesía a través de las redes sociales -para algo bueno tienen que servir-. Los poemas los envío junto con algunas de mis pinturas, y las personas que leen estos poemas y ven estos cuadros lo celebran y lo agradecen. El arte, el poeta tiene que ser generoso, porque la esencia del arte es entrega, ofrecimiento, dar al otro, comunicarse con el mundo. ¿De qué me sirve un poema o un cuadro si no lo doy a los demás? En cuanto a los premios que he ganado, bueno, está bien ganar algún premio, pero no por esto eres mejor poeta o pintor. El artista debe tener humildad para seguir aprendiendo de la vida, de los demás.

Antonio, En tu pueblo, Librilla te tienen en las manos, entre todos. Hay muchas notas de prensa de homenajes, premios y actos que se hacen para ti y por ti, incluso -corrígeme si no me equivoco- hay una calle allí a la que le han puesto tu nombre. Aquello de que uno no es profeta en su tierra, yo creo que tú lo destruyes de parte a parte primero por tu calidad artística y, por encima de ello, en tu terreno de nacimiento, por tu humanidad incuestionable...

La verdad es que mis vecinos se alegran de todo lo bueno que me pasa, y tengo el apoyo tanto a nivel institucional como el de la calle. esto me hace sentirme orgulloso de mi gente y de mi pueblo, porque me siento arropado por una gran mayoría que respetan mi trabajo, y que incluso, admiran lo que escribo y pinto en los lienzos. Cuando presento un libro o hago una exposición de pintura siento el calor de la amistad, y esto, es muy hermoso. Mi nombre en una calle del pueblo es solo una parte de esta empatía hacia mi persona y mi obra.

Pero hablemos de nosotros, Antonio, de ellos, de ellas, de lo bonito, de lo feo. Tú tienes un corazón grande; quizá puedas darnos respuestas. ¿Podremos hacer algún día casitas de papel para todos los que pasan frío? ¿Hacemos barquitos de papel para acaparar hermanas y hermanos en la mar, como en un cuento posible? ¿Enseñamos a niños que no saben ni lo que es un papel ni su potencial, porque todo les han negado, a hacer pajaritos de papel?

Algún día será posible todo esto. Aunque tardará en llegar por la ambición de unos pocos. Sigo creyendo en el hombre y en la humanidad de sus actos. Hay gente buena en el mundo cuyo deseo es que nadie pase hambre, ni frío, ni sed de justicia y una tierra habitable donde el hombre no sea un explotador de otros hombres. La humanidad, los hombres, necesitan la belleza, la poesía, la naturaleza, para sobrevivir a tanta locura y destrucción. No hay otro camino que este, como dice la canción de John Lennon "Imagine". Algún día llegará la luz a toda la humanidad.

De tus obras, ¿tienes alguna que consideres que es medular, o quizá primordial, para los lectores que nos leen, y no hayan leído algo tuyo, comiencen por, digamos, aquello que más te representa?

Bueno, para mí es difícil decantarme por un libro de los que llevo publicados, por la sencilla razón de que son diferentes, y cada uno lleva detrás toda una historia sentimental y de trabajo. De todos ellos guardo un hermoso recuerdo: cuándo los escribí; cómo surgieron de la nada; qué me llevó a escribirlos; cómo fueron sus presentaciones; sus críticas, sus comentarios, etc. Ahora vuelan, y algunos de ellos, muy lejos. El otro día desde la Universidad de San Luis me hicieron por vídeo-conferencia una entrevista unas alumnas sobre mi libro "El meditador del tiempo". Todavía no me puedo creer que una Universidad de EEUU haya alumnos comentando uno de mis libros. El destino de un libro nunca se sabe. Pero contestando a tu pregunta ahora acabo de publicar un libro en la prestigiosa Editorial Huerga & Fierro en su colección "Signos" titulado "A Menfis". Pues este mismo puede ser un buen comienzo para conocer mi poesía.

Conjugar pintura y poesía, es la mayor de las tareas, es hermoso. En realidad, en arte todo es al fin lo mismo. Por ello se ve tanto que tus poemas son en realidad cuadros, óleos hermosos llenos de color, alma y movimiento.

Mis poemas van cargados de imágenes. Quizás responde a un pintor que es poeta y escribe pintando, pero también es un poeta que hace poesía pintando. Es hermoso complementar estas dos cualidades o aptitudes y utilizarlas en las dos expresiones: pintura y poesía. Es una simbiosis perfecta. Aunque yo no la busco. Me sale por inercia, por un sexto sentido, por una llamada, por un pálpito muy difícil de explicar.

El erotismo también es tema importante en tu producción artística, incluso, en poesía, la sátira y el humor más descarnado. ¿Hay una fuente inagotable de conocimiento en nuestros yoes llevados al límite de lo absurdo, verdad?

El erotismo siempre ha sido y será una fuente que mana de la propia vida, de la propia naturaleza humana, y la poesía como parte de ella, la hace suya, la rescata de la mojigatería a la que nos han acostumbrado los censores, los contrarios a ella. Desde la antigüedad hasta nuestros días el erotismo no ha cambiado porque es inherente al ser humano. Se sigue cantando al Amor y a la Belleza con mayúsculas, porque son la fuente de la vida, y que es en realidad uno de los pilares fundamentales del Arte, desde que el hombre le robó el fuego a los dioses e hizo suyo el pensamiento y la libertad. Soy un poeta también erótico, y místico, y panteísta, y celebro la vida como Walt Whitman, y mi poesía me reafirma.

En tu poética clamas mucho a la añoranza. Tus recuerdos, sobre todo los de niño, son parte esencial. ¿Acaso cada vez más nos alejamos de lo mejor, Antonio?

La infancia, ya lo decía el gran poeta checoslovaco R. M. Rilke, es la patria del poeta. Feliz hallazgo. Sí, de la infancia viene todo, y conservar dentro de ti ese corazón infantil es un milagro.

Diles, a aquellas y aquellos que, hoy, en este mismo instante, se saben poetas pero comprueban que cada vez es más difícil publicar, abrirse camino, seguir..., diles algo, ¿o no es decir sino ser? (Siempre he pensado que si uno nace artista trabajará el arte y será artista hasta la muerte, sea más o menos aceptada su obra por sus contemporáneos.)

A estos poetas yo les diría que lo más importante no es publicar en una famosa editorial, sino el disfrutar de lo que has hecho y lo que eres. El poeta es un ser privilegiado, un elegido, o si se quiere, un profeta en el mundo actual donde hay ausencia de espiritualidad, de valores, de ética. Una de las cosas más hermosas que puede hacer un ser humano es escribir un poema.

¿Qué hacemos con los animales, Antonio, en este pandemonium? Son los más desfavorecidos, a quienes menos se ayuda...

Los animales son seres inocentes y nobles. Hay que rescatarlos, defenderlos, amarlos como nuestros semejantes. No nos pertenecen, son hijos de la Tierra al igual que nosotros. Por tanto, el hombre no será hombre en su totalidad, mientras no acepte el derecho de los demás seres vivos sobre la tierra, incluidos los árboles. La liberación animal vendrá como una toma de conciencia sobrenatural que cambie los esquemas heredados de que la naturaleza nos pertenece y por tanto podemos destruirla. Todavía falta, pero un día será.

Por último, trasládanos un poema que creas que pueda cerrar esta conversación desde el alma, y que en este casi verano que llega nos pueda traer esa luz y fuerza que tú siempre emanas.

POEMA

DOS SILENCIOS



¿Qué sabes de mí y qué sé yo de ti?

Nada.

Duermes y no sé en lo que sueñas.

Miras a lo lejano

y no sé lo que ves.

Guardas silencio y no sé lo que piensas.

Somos dos almas

que se han encontrado en la noche,

y sin embargo, todas

las estrellas brillan para nosotros.

Antonio Soto Alcón ( poema inédito)