Big Little Lies vuelve con su segunda temporada el próximo diez de junio ​Creada y escrita por David E. Kelley y con historia del propio Kelley y Liane Moriarty Redacción Siglo XXI

viernes, 7 de junio de 2019, 17:33 h (CET) En la superficie, en la tranquila ciudad costera de Monterey, California, todo parece igual. Las madres continúan cuidando de sus hijos, los maridos dando su apoyo, los niños siguen siendo adorables y las casas son igual de bonitas



Pero aquella noche de la recaudación de fondos de la escuela lo cambió todo, dejando a la comunidad tocada, ya que las "Cinco de Monterey" (Madeline, Celeste, Jane, Renata y Bonnie) unieron sus fuerzas para para recoger las piezas de sus maltrechas vidas.



Creada y escrita por David E. Kelley, y con historia del propio Kelley y Liane Moriarty, basada en su propia novela, BIG LITTLE LIES regresa en su segunda temporada con siete episodios el próximo 10 DE JUNIO, en exclusiva en HBO España. La nueva temporada explora la maldad de las mentiras, la durabilidad de las amistades, la fragilidad del matrimonio y, por supuesto, la feroz crianza de los hijos. Relaciones que desaparecen, lealtades que se erosionan ... y que dejarán un caldo de cultivo potencial de lesiones emocionales y físicas.



Los siete episodios estarán dirigidos y producidos por Andrea Arnold ("Red Road", "Fish Tank", "Cumbres Borrascosas", "American Honey"), BIG LITTLE LIES está escrita por David E. Kelley ("Goliath", "Mr. Mercedes"; la 11 veces ganadora del Emmy® por "Picket Fences", "La ley de Los Ángeles", "El abogado", "Ally McBeal" y "Big Little Lies").

