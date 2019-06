La historia de amor de Elisa y Marcela ya disponible en Netflix Mañana, 8 de junio, se cumplen 118 años del primer matrimonio entre dos mujeres en la historia de España. Y para celebrarlo hoy llega mundialmente a Netflix Elisa y Marcela Redacción Siglo XXI

viernes, 7 de junio de 2019, 15:52 h (CET) Rodada en blanco y negro entre Galicia y Cataluña, Elisa y Marcela ha sido producida por Rodar y Rodar (El fotógrafo de Mauthausen, El Orfanato, Los Ojos de Julia), Zenit TV, Lanube Películas y TV3 en asociación con Film Factory.



Sobre Elisa y Marcela

En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde estudian. Lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán a Madrid unos años.



A su vuelta, el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social y las habladurías, ambas deciden trazar un plan: Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela, pero no todo será tan fácil para este amor no reconocido.

