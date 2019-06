Murió Rodolfo Almeida, el mayor arquitecto educador de México Rodolfo Almeida fue un incansable trotamundos que cambió la vida de miles de personas a través de espacios educativos inspirados en la educación permanente Abel Pérez Rojas

lunes, 3 de junio de 2019, 17:11 h (CET) El pasado 11 de mayo falleció el arquitecto Rodolfo Almeida Durán, quien con su trabajo propició el desarrollo en más de cien países como director de Arquitectura Educativa en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).



Hace algunos años conocí en los pasillos del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios S.C. (CIPAE) a Rodolfo Almeida, considerado por muchos como el arquitecto que tuvo mayor conocimiento en cuestiones relacionadas con la arquitectura educativa.



Desde que lo conocí me impactó su sencillez, su amabilidad y su trato gentil. A primera instancia uno no creía que estaba frente a un experto con incidencia internacional, porque su personalidad era limpia de cualquier actitud presuntuosa o pedante.



Tuve la fortuna de conversar en diversas ocasiones con él y en algunas de ellas lo entrevistamos en Sabersinfin Almeida Durán fue egresado de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.



De 1964 a 1965 Rodolfo Almeida laboró en la Ciudad de México en el Centro Regional de Construcciones Escolares para América Latina y el Caribe (CONESCAL), ahí empezó una trayectoria que más tarde lo llevaría a París, Francia al Centro Científico y Técnico de la Construcción (CSTB) y posteriormente a Lausana, Suiza al Centro de Racionalización y Organización de Construcciones Escolares (CROCS).



De 1982 a 1983 fue director General del CONESCAL en la capital mexicana.



Desde 1997 y durante varios años Almeida Durán fue consejero científico de la Escuela de Aquitectura de Grenoble, Francia.



En ese mismo periodo fue consultor regional en espacios educativos para la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y Coordinador Técnico Internacional del Proyecto Conjunto Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC)/UNESCO.



En las últimas décadas de su vida, Almeida Durán fungió como consultor y asesor internacional vinculado a la UNESCO, esto le permitió supervisar, coordinar, dirigir e incidir en la arquitectura educativa de países tan diversos como Arabia Saudita, Guatemala, Mozambique, Bután, Haití, entre muchos.



Almeida Durán estableció una entrañable amistad con el doctor Luis G. Benavides Ilizaliturri, director general y fundador del CIPAE, juntos conformaron una dupla que permitió aterrizar gran parte de los aportes teóricos de dicho Centro alrededor del mundo.



Desde el 2005 el arquitecto Almeida fungió como director de la División de Arquitectura para la Educación del CIPAE. Como un justo homenaje, el 10 de septiembre del 2011, en la sede del CIPAE se inauguró la Gramateca Rodolfo Almeida, la cual es un centro especializado para la conservación y consulta de textos, bitácoras, planos, fotografías y muchos materiales más relacionados con la arquitectura educativa.



Por ejemplo, en la Gramateca Rodolfo Almeida pueden consultarse experiencias de cómo algunos países reformularon la construcción de sus escuelas después de una guerra o una catástrofe natural.



En fin, Rodolfo Almeida fue un incansable trotamundos que cambió la vida de miles de personas a través de espacios educativos inspirados en la educación permanente; cualquier intento de recopilación de su labor siempre será incompleto e insuficiente.



Para concluir, reproduzco parte de la esquela del CIPAE con motivo de la partida de Rodolfo Almeida Durán: Rodolfo Almeida Durán: “ejemplar amigo, generoso compañero, ingenioso profesional que siempre supo ofrecer sus abundantes facultades, saberes y experiencias envueltas en derroche artístico creativo con sencillez, afecto y alegría”.



