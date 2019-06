El Barça arrolla a la 'Penya' y cobra ventaja en un derbi tenso Pesic, expulsado, paradójicamente motivó con ello a sus pupilos (87-61) Redacción Siglo XXI

El Barça Lassa ha ganado en casa este viernes al Divina Seguros Joventut (87-61) para adelantarse en la serie de cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, tras un derbi tenso e igualado hasta el descanso pero que cambió con la expulsión del técnico local, Svetislav Pesic, y en el que enfrente no pudo brillar un frenado 'MVP' Nico Laprovittola.

Pese a quedarse sin Pesic, con su ayudante Ricard Casas tomando las riendas del equipo desde el banquillo, y pese a firmar unos paupérrimos 6 puntos en un segundo cuarto de muy pobre anotación (6-11), el Barça hizo los deberes. Ganar en casa el primer duelo, en una serie al mejor de tres, es clave para el cabeza de serie y sólo los blaugranas y el Real Madrid han hecho bueno ese factor pista en el arranque del 'Playoff'.

El 35-31 al descanso indicaba igualdad, y la hubo. Ese marcador bajo pudo ser fruto de buenas defensas, sí, pero sobre todo de un desatino general y compartido en ambos bandos a la hora de encarar el aro. La 'Penya', que ahora ya está sin margen de error, tuvo entonces varios tiros abiertos para ponerse por delante, aprovechando esa pájara que dejaba al Barça en 6 puntos en 10 minutos, pero no supo sacar tajada de dicha oferta.

Por contra, el Barça despegó en el tercer cuarto, y lo hizo para ya no bajar al barro en el que tuvieron metidos los pies todo el segundo periodo. Un parcial de 10-2 animó al Palau Blaugrana, que estalló cuando Pesic fue expulsado, tras ver dos técnicas, y el banquillo pidió un cambio de ánimo a la grada. Se unieron esa rabia colectiva y un mayor acierto para enviar a la 'Penya' a la lona.

Sin Nico Laprovittola, que se fundió físicamente por la defensa asfixiante de los blaugranas, y que además tuvo que estar demasiados minutos en pista por la posible lesión de Nenad Dimitrijevic, la 'Penya' se perdió en la pista culé. El 'MVP' de la Liga ACB empezó brillante, pero su luz se fue difuminando hasta la oscuridad absoluta, abocando a su equipo al abismo y siendo además eliminados por faltas personales.

No aparecieron tampoco los secundarios de lujo como Luke Harangody o Marko Todorovic, apenas Xabi López-Arostegui tuvo una actuación digna. Llegaba con ánimos la 'Penya' a esta cita, creía en poder dar la campanada y su nutrida representación en la grada animó más que la afición local, pero el partido duró apenas 25 mi nutos, hasta que la salida prematura de Pesic puso las pilas a los suyos, que llegaron a ganar de 27 puntos (77-50).

El siguiente asalto será el domingo a las 19.00 horas en el Olímpic de Badalona, en un duelo al que la 'Penya' llegará sin margen de error y en el que apelará a su afición para recuperar su mejor versión. Ya ganaron al Barça en la Fase Regular, aunque los culés estaban inmersos en los 'playoffs' de la Euroliga.

