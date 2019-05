La importancia de contar con un software de facturación para pymes y autónomos El número de empresas que se deciden a digitalizar sus procesos administrativos crece día a día Nacho Moreno

miércoles, 29 de mayo de 2019, 17:56 h (CET) El proceso de digitalización que se lleva dando desde hace años a nivel global ha provocado que cada vez más sean las empresas que rompan con su forma tradicional de trabajar para dar paso a las nuevas tecnologías, que a día de hoy son más que necesarias para el desarrollo de un negocio.



Para muchos autónomos y pymes, el hecho de realizar la facturación de su compañía de forma manual puede ser muy complicado y largo. Por ello, el número de empresas que se deciden a digitalizar sus procesos administrativos crece día a día, ya que de esta manera se puede ahorrar tiempo por un precio económico. Un programa de facturación es un software informático para gestionar y controlar el envío y recepción de facturas de bienes y servicios entre autónomos y empresas.



Son muchos los problemas que generan las facturas realizadas de forma manual en los pequeños negocios que acaban de lanzarse, ya que en ocasiones los propietarios no son expertos contables y por ello pueden fallar con las cuentas, lo que podría suponer un error fatal.



El hecho de que hoy en día existan empresas que se dedican a facilitar el trabajo a pymes o autónomos es algo posible fruto de la digitalización. Compañías como Quipu ponen a su disposición la plataforma online de la que disponen para que los interesados en contratar sus servicios puedan visualizar el estado económico de su empresa en tiempo real desde cualquier parte del mundo.



Se dedican a gestionar la contabilidad y los impuestos para que el cliente no tenga que tener ninguna preocupación, y además aseguran la comunicación plena entre ambas partes para que el contacto sea eficaz y se pueda aconsejar al cliente en determinados aspectos.



En el caso de los autónomos, se les proporciona un servicio de asistencia para que pueda deducir sus gastos de forma sencilla y rápida y de esta manera poder presentar los impuestos a Hacienda.



