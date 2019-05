Un 16% de ciclistas ha sufrido el robo de su bicicleta en los últimos cinco años De entre las personas que utilizan la bici a diario, a un 10,3% se la han robado una vez y a un 5,7% más de una vez en el último lustro, según indica el Barómetro de la Bicicleta en España Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 29 de mayo de 2019, 17:28 h (CET) Con una sociedad cada vez más concienciada sobre las posibles implicaciones del cambio climático en su vida, el uso de la bici está aumentando en todas las ciudades españolas. Pero, pese al vertiginoso incremento, todavía existe un impedimento que frena esta tendencia: los robos de bicicletas. Tal y como indica el último Barómetro de la Bicicleta en España, una de cada cuatro personas que utiliza diariamente la bicicleta ha sufrido un robo en los últimos cinco años: a un 10,3% se la han robado una vez mientras que al 5,7%, más de una vez. La ciudad de València es un ejemplo paradigmático de esa realidad. “València es una de las ciudades donde está aumentando más el uso de la bicicleta pero, para que se produzca un cambio real en la movilidad urbana, necesitamos garantizar un desplazamiento seguro por la ciudad”, explica Ana Piérola, una de las impulsoras del proyecto que quiere crear la primera red de aparcamientos colectivos, cubiertos y a pie de calle en València y que está en la recta final de su campaña de crowdfunding en la plataforma lateuaterra.com.



La iniciativa ‘Viu la Bici’, inspirada en los modelos implantados en los países nórdicos, quiere abrir un tejido de aparcabicis seguros por distintos puntos estratégicos de toda la ciudad, comenzando por la instalación de un primer aparcamiento cubierto entre el barrio de El Carmen y el Jardín Botánico. “Los barrios de los centros históricos de las ciudades, como Ciutat Vella y Extramurs en el caso de València, tienen una situación muy particular con muchos pisos en los que el ascensor es muy pequeño o no existe. Las viviendas tampoco cuentan con un espacio específico habilitado para las bicis y resulta muy aparatoso subirla a cuestas hasta casa. Creemos que podemos dar respuesta a esta necesidad de los valencianos con la creación de una red de aparcabicis colectivos”, ha afirmado Mauro Attardi, otro de los promotores de ‘Viu la Bici’.



Para hacer realidad el proyecto, que podría servir como referente de movilidad urbana sostenible y replicarse en distintos puntos de España, Ana y Mauro necesitan 4.000 euros. A cinco días de que finalice la campaña de microfinanciación que impulsaron en lateuaterra.com, les quedan alrededor de 150 euros para conseguir su objetivo óptimo de financiación. “Hemos conseguido lo mínimo para poder instalar un primer aparcabicis, pero nuestro objetivo es aún mayor. Nos gustaría seguir avanzando en movilidad urbana sostenible no sólo para consolidar la bici como alternativa real en el desplazamiento de la ciudad sino para proteger nuestro entorno más próximo. Sólo hace falta tener en cuenta un dato: si recorres València en bici durante un año, puedes ahorrar al año 558 kilógramos de emisiones de CO2 que produce un coche”, añade Ana Piérola.



Micromecenazgo para hacer de València una ciudad ‘bike-friendly’

‘Viu la Bici’ consiguió alzarse con uno de los premios de la convocatoria nacional ‘Juntas por El Clima’ impulsada por lateuaterra.com, la primera plataforma valenciana de micromecenazgo especializada y dedicada a proyectos que cuiden, respeten y mejoren el medioambiente.



Esta plataforma sigue la sistemática de las plataformas de crowdfunding tradicionales de donativos y recompensas. Los promotores de los distintos proyectos envían sus ideas con una descripción y un presupuesto para llevarla a cabo. Un comité técnico valora que el proyecto sea realmente beneficioso para el medio ambiente, cumpla la normativa y no produzca huella de carbono. El promotor tiene 39 días para dar a conocer su propuesta y alcanzar el objetivo de financiación fijado para desarrollarla. Durante este tiempo, cualquier persona podrá aportar una cuantía al proyecto, por la que recibe una pequeña recompensa. La suma de las aportaciones individuales hace posible que las iniciativas salgan adelante. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Uno de cada cinco fumadores no quiere dejarlo El 80% restante lo ha intentado alguna vez. Pero seis de cada diez han fracasado; un punto en el que la ayuda profesional se convierte en una alternativa El turismo “healthy” ya abarca el 27% de las reservas de escapadas Lugo y Pontevedra son las provincias preferidas para los planes de resorts, spas y aguas termales El 92% de los españoles no se mudaría más de 37 kilómetros El 92% de los españoles que se mudan prefieren hacerlo dentro de su país Casi el 50% de los valencianos, a dieta por la Operación Bikini Los valencianos comen mal y no apuestan por los productos de la terreta. Además, son de los que más "pasan" de la operación bikini Madrid asciende a la novena posición del mundo en movilidad sostenible Esta iniciativa fomenta el trabajo conjunto de empresas y startups para conseguir la mejor solución posible a unos retos planteados en distintos términos