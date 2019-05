Se celebra el estreno de Elisa y Marcela en Barcelona La directora Isabel Coixet acudió al pase especial de la nueva película de Netflix acompañada de las actrices principales de la película Natalia de Molina y Greta Fernández Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 24 de mayo de 2019, 13:25 h (CET)

Anoche los cines Verdi de Barcelona acogieron el pase especial de Elisa y Marcela, nueva película original española de Netflix. La directora Isabel Coixet acompañó a las actrices Natalia de Molina y Greta Fernández en esta noche tan especial. Lluis Homar, Manolo Solo, Francesc Orella y Kelly Lua también pasaron por la alfombra roja junto a los productores ejecutivos Joaquín Padró y Mar Targarona, de Rodar y Rodar.



Muchas las personalidades vinculadas a la cultura y al sector audiovisual incluyendo al presidente de A contracorriente Aldolfo Blanco, también acudieron a los cines para acompañar al equipo de Elisa y Marcela en su proyección especial.





Entre los asistentes destacaron nombres como Ingrid Rubio, Itziar Castro, Santi Millan, Marc Clotet, Ona Carbonell, Anna Moliner, Cristina Brondo, Mireia Oriol, Lidia Casanovas, Nuria Gago, Olalla Moreno, Ruth Lorenzo, Natalia Sánchez, Kiko Maio y Antonio Dell’Atte



Elisa y Marcela se estrena hoy en cines seleccionados y estará disponible mundialmente en Netflix el próximo 7 de junio.



Sobre Elisa y Marcela





En 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde estudian. Lo que comienza como una gran amistad termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán a Madrid unos años. A su vuelta, el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social y las habladurías, ambas deciden trazar un plan: Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela, pero no todo será tan fácil para este amor no reconocido.

