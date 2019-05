El fútbol impulsará la aparición de las ciudades inteligentes De promedio, un nuevo estadio inyecta 585 millones de euros de inversión en la comunidad, impulsando la mejora de la infraestructura y el aumento del empleo Redacción Siglo XXI

jueves, 23 de mayo de 2019, 17:28 h (CET) El próximo 1 de junio, el Wanda Metropolitano acogerá su primera final de UEFA Champions League, poco más de un año y medio después de su inauguración. En este tiempo, el estadio ha transformado completamente su entorno, atrayendo nuevos servicios y negocios e impulsando el desarrollo inmobiliario a su alrededor. Además, ya se han planificado nuevos proyectos y zonas verdes en sus aledaños, incluyendo 13 campos de fútbol. Una pequeña ciudad empieza a surgir en torno a un estadio de fútbol, pero esto, lejos de ser una excepción, anticipa cómo surgirán las ciudades inteligentes del futuro: las Football Cities.



Esto es lo que se desprende del estudio encargado por Mastercard y realizado por Paul Fletcher, cofundador del University Campus of Football Business, según el cual, en 2060 podríamos asistir al surgimiento de las primeras Smart Cities construidas alrededor de los próximos super estadios de Europa, dando lugar a núcleos urbanos de hasta 200.000 habitantes.



Así, en el corazón de esta Ciudad del Fútbol se situaría un nuevo modelo de estadio, el más avanzado tecnológicamente y con un presupuesto de hasta 800 millones de euros para su construcción. Esta obra sería la clave de la ciudad e impulsaría toda una infraestructura de transporte inteligente, colegios, hospitales y tiendas.



Para la realización del estudio, se han analizado docenas de nuevos y futuros estadios situados en ciudades que participan en UEFA Champions League, y se ha entrevistado a 2.000* ciudadanos europeos que viven en los aledaños de un estadio. Así, tal y como demuestran los últimos informes, los grandes estadios de fútbol en Europa ocasionan numerosos beneficios tangibles en las ciudades. De promedio, un nuevo estadio inyecta 585 millones de euros de inversión en la comunidad, además de impulsar la mejora de la infraestructura y el aumento del empleo.



Las conclusiones de este informe de Mastercard están basadas también en los datos de gasto de las finales de la UEFA Champions League durante la última década. Los analistas han descubierto que, durante los días del partido, el número de transacciones que se realizaron en las ciudades anfitrionas de la final, como Londres, Milán y Kiev, se duplicó respecto a la misma fecha del año anterior. De esta manera, el equipo de Fletcher cree que el crecimiento de la Football City estaría intrínsecamente relacionado con el éxito de su equipo de fútbol.



Esta Ciudad del Fútbol estaría financiada por inversores de alto poder adquisitivo y con gran interés en adquirir un club de fútbol. La elevada demanda pronto superará la oferta, por lo que se espera que estos futuros inversores busquen establecer nuevos equipos o comprar clubes desaparecidos para ayudarlos a resurgir, poniendo en marcha grandes proyectos en torno a los cuales surgirían estas ciudades del futuro.



Según se explica en el estudio, esta ciudad, que se consolidaría en menos de 50 años, se alzaría sobre un área todavía sin desarrollar, a unos 80 minutos en coche del segundo o tercer aeropuerto de un país europeo. En concreto, su ubicación se seleccionará dependiendo de su extensión y de las necesidades del equipo.



Su origen será por lo tanto una nueva generación de estadios que ya empieza a surgir en las principales capitales del fútbol europeo, y que se caracterizará por conformar un complejo multidisciplinar que podría incluir un hotel, una universidad, alojamiento para estudiantes, centro médico privado, espacios de música interiores y al aire libre o campos deportivos de baloncesto, tenis y boxeo.



Por último, el informe prevé que estas construcciones serían bienvenidas por los ciudadanos locales, ya que, a pesar de las protestas iniciales con las que se han encontrado en ocasiones, existen multitud de casos de éxito, como la Academia de Fútbol del Manchester City, que incorporó 6.000 nuevas viviendas en la ciudad, o el estadio Emirates del Arsenal, que provocó la aparición de 3.000 viviendas en Londres, el 40% de las cuales eran viviendas asequibles. De esta manera, estas iniciativas tendrían un impacto muy positivo en un momento en el que adquirir una propiedad es más difícil que nunca: el 50% de los encuestados en el estudio declaró no poder comprar una propiedad sin iniciativas locales que apoyen la vivienda, como es el caso del desarrollo de un estadio de fútbol.



En palabras de David Molina, director de marketing de consumo y patrocinios de Mastercard Europa: "como patrocinadores de la UEFA Champions League durante tantos años, hemos podido comprobar de primera mano el gran legado que deja este deporte, ayudando al desarrollo y a la construcción de las comunidades y de las ciudades inteligentes del futuro. Gracias a ello, los aficionados pueden sentir como su vida gira en torno a su club, por lo que no podemos imaginar la increíble experiencia que supondría para ellos el unirse a un equipo desde su nacimiento. Todo eso será posible gracias a las Football Cities”.



Además del surgimiento de las primeras ciudades inteligentes gracias al impulso de los super estadios, este informe también ha analizado el potencial del fútbol y del deporte como la herramienta de cohesión más efectiva dentro de una comunidad.



Así, casi uno de cada cinco encuestados (17%) aseguró estar de acuerdo en que el fútbol era la principal razón por la que sentía una mayor sensación de pertenencia a su comunidad, frente al 10% que consideraba que lo era la religión.



En ese sentido, el 21% de los entrevistados consideró que el fútbol era el principal tema de debate en el bar.

