Menos mal que ellos existen... Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

miércoles, 22 de mayo de 2019, 15:04 h (CET) ...Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan,

aunque por mi falta de fe,

"no acepto pensar en ellos,

no rezo en ninguna parte,

no llevo a Dios por delante

no visito las iglesias y...

no permito el confesarme

ante un "señor de Dios".



Pero aquellos

que fueron Santos

muy dentro de mí, están...

por eso, ellos, menos mal,

que comprenden estas faltas,

que tenerlas está bien,

se puede vivir sin fe

y sus historias leer...

Se puede no creer

y sin embargo, tener

a esos seres por amigos.



Se puede de tantas formas

ser de ellos, estar con ellos,

que ellos sabrán elegir

aquella manera correcta,

que no necesita iglesia,

que decir de la oración,

aquella que no se confiesa

y sin embargo, aquella que

obtiene el perdón.

Esa es mi fe, esa es mi religión.

Por eso, "menos mal que ellos existen".



Para la gata blanca de ojos color amarillo limón: Antoniette, Toñita o Antonia. Para mí, Chichie.

