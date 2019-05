Cuando tomábamos café Una novela de sueños y ansias de libertad Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

martes, 21 de mayo de 2019, 15:08 h (CET)

Sinopsis El corazón de Madrid se convierte en un escenario que late a cada paso de los protagonistas de esta historia. Una novela que escenifica a la perfección la sociedad de los últimos años del régimen de Franco y la conquista por la libertad de una generación de mujeres valientes que lucharon por hacerse oír.



Matesa, el caso de corrupción más convulso del franquismo, sacude el panorama político y social en unos tiempos cada vez más difíciles. Ajena a esta realidad, Adela, una joven de alta sociedad, solo tiene ojos para Carlos, un joven músico que conoce desde la infancia y al que solo le importan dos cosas: vivir sin ataduras y su mejor amiga Constanza.



Cuando tomábamos café es una novela que refleja el idealismo social y movi-miento cultural que empieza a bullir en las calles de Madrid con la esperanza de cam¬biar las cosas. Un canto a la libertad, a cómo sobrevivir entre tanta incertidumbre, pero sobre todo, al empeño de esas mujeres y hombres que nos inspiran hoy en día a luchar por nuestra identidad, a no rendirnos y a ser libres hasta las últimas consecuencias.



Autor J.C Sánchez, Madrid, 1976, se licenció en Derecho en la Universidad de Castilla la Mancha y tiene un máster en Derecho del Deporte por ISDE. Actualmente es doctorando en Propiedad intelectual y Derecho de Autor en la Universidad de Alcalá de Henares.



Participó en el programa de radio Dale que truene, con una sección en la que recomendaba libros. Además, dirigió y presentó durante tres temporadas su propio programa cultural Librópolis.



Empezó su aventura literaria en el año 2002 con la publicación del poemario El versador de sueños y participó en el ensayo histórico Codex Templi editado por Aguilar. También ha formado parte de dos antologías de relato, La isla del escritor y Grimorio 13, esta última editada por Carlinga. Cuando tomábamos café es su debut en la novela.



Sobre la novela Lo sueños son una guía para cumplir aquello que deseas. Esta es una historia de sueños, y de ansias de libertad de una generación de mujeres a las que nadie les enseñó que la vida era algo más que obedecer y agachar la cabeza. Sin embargo, no dejaron de soñar y de cumplir esos sueños.



Cuando tomábamos café es una novela de amor, pero también de lucha. Algunos lectores la han definido como un conjunto de amores y desamores entre sus personajes, y la comparan con los argumentos de las novelas de finales del XIX. Para otros muchos, Cuando tomábamos café es una forma de redescubrir de nuevo a Madrid, una ciudad que nunca pasa desapercibida.



El autor comenta: “No es una novela feminista, pero sí pretende poner de relieve aspectos que aún hoy, cuarenta años después, perduran en nuestra sociedad”.



Con todo ello, Cuando tomábamos café irrumpe en el panorama editorial con fuerza y grandes pretensiones. Raspabook Ediciones llevará a librerías esta obra para que el lector pueda hacerla suya. Se podrá encontrar en formato papel en cualquier librería del país y en la propia web de la editorial.

