Podría llegar a amarle Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 20 de mayo de 2019, 16:26 h (CET) Yo pondría de mi parte, de problemas no hablarle,

sólo darle alegrías,

pues él todo me promete,

el sol y la luna,

un nuevo horizonte...



Estoy cansada de mi llanura,

deseo nuevas geografías,

y él dice que me quiere

y a mí no me cuesta nada,

que lo siento muy adentro,

no me costará quererle.



Quiero dar un paso al frente

sin pensarlo demasiado

si espero, no va a esperarme

y no quiero que se marche.



Podría llegar a amarle

pues me gusta como piensa,

como se acerca a mis orillas,

como protege mis costas,

como se mete en el mar triste

de mis días, que llegó a conocer,

a aceptar y a comprender.



Podría llegar a amarle,

pues estoy amándole ya,

sé que me será muy fácil

y no le quiero ver quedar atrás,

a él NO.



Ya que podría llegar a amarle.



De "Los Sueños de una Mujer"

Dedicado a mi gata Yiyi, que está operada de piedras en la vejiga. Y está pasándolo algo mal.

Dedicada a Pepinolo, Pedrito, que es un pesado por tanto amor gatuno que da. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.